حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت Pifss.Gov.Kw

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات في دولة الكويت أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق، مع ضرورة تقديم باركود التأمينات عند الزيارة لأي من فروعها المنتشرة في محافظات الدولة، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية في العارضية والجهراء وفهد الأحمد وجميع الفروع، كما نُقدم لكم طريقة وخطوات الحجز، هذا وقد نجح هذا النظام في منع حدوث تكدس داخل الدوائر الحكومية الكويتية، مما ساهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

خطوات حجز موعد التأمينات الاجتماعية 2021 الكويت

1- بالطبع تبدأ طريقة حجز موعد التأمينات في الكويت بالذهاب إلى موقع الحجز الإلكتروني.

2- رابط حجز موعد التأمينات في العارضية وفهد الأحمد والجهراء والأندلس وجنوب السرة وغرناطة وباقي الفروع من هنا.

3- تدخل على استمارة الحجز، تختار نوع المعاملة والفرع الذي تريد مراجعته.

4- تحديد تاريخ وموعد المراجعة.

5- تقوم بإدخال البيانات المطلوبة.

6- تقدم طلب الحجز.

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية في الكويت

بعد تقديم طلب الحجز بنجاح، يرسل لك نظام المواعيد بالمؤسسة العامة للتأمينات، رسالة بها كل بيانات حجزك، والموعد والتاريخ الذي قمت بتحديده، كما تحتوي الرسالة على باركود التأمينات، رابط حجز موعد التأمينات في الكويت هو:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/[email protected]/bookings/

يجب أن تحتفظ بصورة باركود الحجز على هاتفك النقال حتى تُظهره للموظف المختص في تاريخ المراجعة.