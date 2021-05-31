دشنت التأمينات الاجتماعية في الكويت منصة حجز المواعيد لمراجعة فروعها المختلفة في كل محافظات الكويت، حيث قالت المؤسسة العامة للتأمينات أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق وتقديم باركود التأمينات للمراجعة، حيث وفرت المؤسسة رابط حجز موعد التأمينات العارضية وفهد الأحمد وتأمينات غرناطة وجنوب السرة والفرع الرئيسي، وذلك من خلال منصة واحدة على موقعها الإلكتروني لرسمي على شبكة الإنترنت، حيث تتمكن من حجز الموعد بكل سهولة، هذا وقد جاء نظام الحجز بفوئد جمة، حيث منع حدوث تكدس دخل الدوائر الحكومية بالكويت، مما حافظ على سلامة الجميع.

حجز موعد التأمينات الاجتماعية فهد الأحمد

يمكنك من خلال رابط حجز موعد التأمينات فرع فهد الأحمد تحديد نوع الخدمة التي تريد إنجازها من خلال هذا الفرع، حيث تُحدد من خلال استمارة الحجز على موقع المؤسسة واحدة من تلك الخدمات. الخدمات التأمينية، الاشتراكات، الشهادات، الصندوق، الوارد العام، حيث وقد حقق نظام حجز المواعيد في المؤسسة طفرة كبيرة في جودة المعاملة والخدمة الحكومية المقدمة، كما ساهم في تقليل مدة بقاء المراجع داخل الوحدة الحكومية، وبالتالي توفير الوقت والمجهود على الجميع.

خطوات حجز موعد التأمينات فهد الأحمد

أولى الخطوات هو الذهاب إلى موقع استمارة الحجز الذي وفرته المؤسسة العامة للتأمينات.

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية فرع فهد الأحمد من هنا

تختار بعد ذلك نوع المعاملة مع فرع فهد الأحمد.

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بعد ذلك تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة لفرع تأمينات فهد الأحمد.

ثم تضع البيانات المطلوبة وهي: الاسم، البريد الإلكتروني،

ثم توافق على إقرار أن تلك المعاملة التي تريد إنجازها غير متوفرة أونلاين.

أخيرًا تُقدم استمارة الحجز.

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية فهد الأحمد

بعد إكمالك للخطوات، يُرسل لك نظام حجز المواعيد رسالة تأكيد الحجز، والتي تحتوي على بيانات حجزك بالمواعيد التي قمت باختيارها، وتحتوي على باركود التأمينات، يجب أن تحافظ على صورة الباركود على هاتفك النقال حتى تُقدمه لموظف الاستقبال، رابط حجز موعد التأمينات فهد الأحمد هو:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/[email protected]/bookings/

مؤسسة التأمينات طالبت بكل المراجعين بالحفاظ على سلامتهو وسلامة المتواجدين في كل فروعها، وذلك من خلال اتخاذ المراجعين للإجراءات الاحترازية المعروفة.