حجز موعد التسوق في المجمعات الاستهلاكية بالكويت.. تعرف على الرابط

حجز موعد للتسوق في المجمعات الاستهلاكية بالكويت هو سؤال الكثيرين في الدولة لحجز أحد المواعيد للذهاب لتلك المراكز لشراء ما يلزم من احتياجات الأسيرة، حيث دشنت وزارة التجارة والصناعة رسميًا رابط حجز مواعيد التسوق بالكويت بداية من يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، وكانت البداية من خلال الحجز في ستة مجمعات استهلاكية، على أن يتم زيادة عدد تلك المجمعات تدريجيًا خلال الأيام القادمة.

طريقة حجز موعد التسوق في المجمعات الاستهلاكية بالكويت

رابط حجز مواعيد التسوق بالمجمعات الاستهلاكية في الكويت تستطيع من خلاله وبكل سهولة تحديد وحجز موعد تسوقك، حيث تبدأ بإدخال الرقم المدني، والرقم المسلسل خلف البطاقة، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، ثم تختار المجمع الاستهلاكي الذي تريد حجز موعد فيه، وتحديد الموعد وتأكيده، يتوجب عليك الاحتفاظ ببيانات الحجز.

رابط حجز موعد التسوق بالمجمعات الاستهلاكية

بعد قيامك بحجز موعد تسوق، تحصل من الموقع على 2 باركود، الباركود الأول تُبرزه للجهات الأمنية، الباركود الثاني لدخول المجمع الاستهلاكي، الحصول على الحجز لا يعني أنك من الممكن أن تغادر به منطقتك فهذا مخالف، ولا يسمح هذا التصريح بمغادرة المنطقة التي تتواجد بها، رابط حجز موعد للتسوق بالكويت هو:

http://www.moci.shop/

الحجز يكون لموعد تسوق واحد فقط، ولا يجب حجز موعدين لنفس المجمع، وفي حال رغبت في حجز موعد جديد، عليك بإلغاء الحجز السابق.