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حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية – التصديق على الشهادات

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

طبقت وزارة الخارجية الكويتية نظام حجز المواعيد منذ بداية شهر يوليو الماضي 2020 عندما عاودت العمل واستقبال المراجعين في مقراتها في الدولة، حيث يبحث الكثيرين من المواطنين والمقيمين في الدولة إلى حجز موعد مع وزارة الخارجية للكثير من المعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا، ومنها التصديق على الشهادات، لمعرفة رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية أقرأ الموضوع الأصلي على الرابط التالي:
klma.org/?p=377928
هذا وقد تم تطبيق نظام حجز المواعبد في وزارة الخارجية وكل الجهات الحكومية الكويتية حفاظًا على سلامة الجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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