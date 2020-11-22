حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية – التصديق على الشهادات

طبقت وزارة الخارجية الكويتية نظام حجز المواعيد منذ بداية شهر يوليو الماضي 2020 عندما عاودت العمل واستقبال المراجعين في مقراتها في الدولة، حيث يبحث الكثيرين من المواطنين والمقيمين في الدولة إلى حجز موعد مع وزارة الخارجية للكثير من المعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا، ومنها التصديق على الشهادات، لمعرفة رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية أقرأ الموضوع الأصلي على الرابط التالي:

klma.org/?p=377928

هذا وقد تم تطبيق نظام حجز المواعبد في وزارة الخارجية وكل الجهات الحكومية الكويتية حفاظًا على سلامة الجميع.