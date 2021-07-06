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حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية mofa.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

خدمات وزارة الخارجية الكويتية كثيرة ومتنوعة للمواطنين والوافدين المقيمين في الدولة، من ضمن تلك الخدمات خدمة التصديقات،  حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التصديقات في وزارة الخارجية الكويتية في الشويخ أو صبحان، حيث تتم التصديقات على الشهادات الدراسية أو الوثائق والمستندات الرسمية والفواتير وغيرها من شهادات المعاملات، هذا وتطبق الوزارة نظام حجز المواعيد منذ منتصف العام الماضي وخلال الفترة القادمة 2021.

1 خطوات حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية
2 رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

خطوات حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

  • أول خطوة هي الذهاب إلى موقع وزارة الخارجية الكويتية لحجز موعد التصديقات الشويخ أو صبحان.
  • رابط حجز موعد التصديقات الكويت وزارة الخارجية هو www.mofa.gov.kw/ar
  • من الصفحة الرئيسية تختار “حجز موعد لخدمة التصديقات – الشؤون القنصلية”.
  • تقوم بإدخال البيانات المطلوبة.
  • تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة.
  • تصلك رسالة بها بيانات الحجز وباركود وزارة الخارجية.

رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

التصديق على الشهادات الدراسية، واحدة من أهم الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة للوافدين المتواجدين في الكويت، حيث تطلب الكثير من جهات العمل الحكومية والأهلية شهادة دراسية معتمدة ومصدق عليها من وزارة الخارجية، رابط حجز موعد التصديقات الكويت هو:
www.mofa.gov.kw/ar
يجب أن يحتفظ المراجع بصورة الباركود على هاتفه النقال حتى موعد المراجعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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