حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية 2021 www.mofa.gov.kw

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أنها لن تستقبل أي مراجع، بدون حجز موعد مُسبق عبر منصتها للمواعيد عبر شبكة الإنترنت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية، كما نقدم لك خطوات الحجز حتى تحصل في النهائة على باركود المراجعة والذي يمنحك حق الدخول إلى فرع وزارة الخارجية بصبحان أو الشويخ أو أي من فروع الوزارة بدولة الكويت.

كيفية حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

منصة مواعيد وزارة الخارجية الكويتية متواجدة على الصفحة الرئيسية بموقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية هو: https://www.mofa.gov.kw/ar/

تجد عند الدخول “حجز موعد لخدمة التصديقات” تقوم باختيارها.

بعد ذلك تُدخل البيانات المطلوبة.

تُحدد موعد وتاريخ المراجعة للحصول على التصديق.

رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية 2021

خدمة التصديقات واحدة من الخدمات والمعاملات الهامة التي تُقدمها وزارة الخارجية الكويتية للوافدين والمواطنين، حيث يتم التصديق على الكثير من الوثائق والمستندات الرسمية ومنها الشهادات الدراسية، رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية هو:

https://www.mofa.gov.kw/ar/

يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، كما يجب أن تقدم باركود وزارة الخارجية للموظف المختص.