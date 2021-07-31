حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية في 2021 mofa.gov.kw

موقع وزارة الخارجية في الكويت يُقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية للجميع من المواطنين والوافدين في الدولة، ومن تلك الخدمات خدمة حجز المواعيد، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية، وخطوات الحجز أون لاين حتى الحصول على باركود المراجعة، هذا ويذكر أن وزارة الخارجية الكويتية وكل فروعها بالدولة، لا تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق، وتقديم الباركود لموظفي الاستقبال حتى يحصل على معاملته.

خطوات حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية

1- أول خطوة هي الذهاب إلى موقع وزارة الخارجية الكويتية على الإنترنت.

2- رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية هو https://www.mofa.gov.kw/ar/

3- من الصفحة الرئيسية تختار “حجز موعد لخدمة التصديقات – الشؤون القنصلية”

4- بعدها تُدخل البيانات المطلوبة.

5- تحديد مكان المعاملة.

6- تحديد موعد وتاريخ مراجعة فرع وزارة الخارجية بالشويخ أو صبحان أو أي من الفروع الأخرى.

7- تقديم الطلب.

8- يُرسل لك نظام الموقع رسالة تأكيد بيانات الحجز وباركود وزارة الخارجية.

رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية 2021

خدمة التصديقات خدمة من الخدمات القنصلية الهامة للوافدين في الكويت وللمواطنين، حيث تقوم وزارة الخارجية بالتصديق على الشهادات الدراسية والوثائق والمستندات الرسمية والفواتير، وغيرها بالتواصل مع الجهات المعنية في جميع الدول، رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية هو:

https://www.mofa.gov.kw/ar/

يجب ان يحتفظ المراجع بصورة باركود وزارة الخارجية على هاتفه النقال لتقديمه للموظف المختص في موعد وتاريخ المراجعة.