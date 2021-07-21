حجز موعد التصديقات في وزارة الخارجية الكويتية 2021 mofa.gov.kw

تُقدم وزارة الخارجية الكويتية الكثير من الخدمات القنصلية الهامة للمواطنين والوافدين إلى الدولة، ومن تلك الخدمات خدمة التصديقات على الشهادات الدراسية والمستندات والوثائق الرسمية والفواتير وغيرها، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية 2021 حيث تشترط وزارة الخارجية على كافة مراجعي فروعها في الشويخ وصبحان وباقي الفروع حجز موعد قبل المراجعة.

خطوات حجز موعد التصديقات في وزارة الخارجية الكويتية

أول خطوة هي زيارة موقع وزارة الخارجية الكويتية على شبكة الإنترنت.

رابط حجز موعد التصديقات الشويخ أو صبحان أو أيا من فروع السفارة هو mofa.gov.kw

من الصفحة الرئيسية تختار “حجز موعد التصديقات”.

تدخل على صفحة الحجز، تُدخل البيانات المطلوبة.

تختار الخدمة والفرع.

تختار موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

بعد تقديم طلبك، يرسل لك نظام حجز المواعيد رسالة بها بيانات الحجز وباركود وزارة الخارجية وهي رسالة تأكيد الحجز بالتاريخ واليوم، عليك أن تتخذ كل الإجراءات الاحترازية عند الزيارة في تاريخ المراجعة، رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية هو:

mofa.gov.kw

عليك أن تحتفظ بصورة باركود الحجز على هاتفك النقال، كي تُبرزه للموظف المختص عند المراجعة.