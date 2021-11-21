حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية 2022/2021 mofa.gov.kw

وزارة الخارجية الكويتية تُقدم الكثير من الخدمات الهامة للمواطنين الكويتيين وللمقيمين الوافدين إلى الدولة، ومن ضمن تلك الخدمات “خدمة التصديقات”، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية، وذلك بعدما أعلن الخارجية إنها لن تستقبل أي مراجع في كل فروعها بدون حجز موعد مسبق عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، يذكر أن التصديق على الأوراق والمستندات من متطلبات العمل لدى الكثير من الجهات في دولة الكويت وهي خدمة من الخدمات القنصلية.

خطوات حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية 2021

أول خطوة هي الذهاب إلى موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

رابط حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية هو mofa.gov.kw

من الصفحة الرئيسية تظهر لك خدمة حجز موعد تصديق.

أو تختار الخدمات القنصلية ثم تختار حجز موعد تصديق.

تضع البيانات المطلوبة.

تختار المعاملة وفرع التصديق.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

يرسل لك نظام الحجز رسالة بها كل بيانات الحجز وباركود وزارة الخارجية الكويتية.

رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية

من أبرز خدمات التصديق، هي خدمة التصديق على الشهادات الصادرة من خارج الكويت، حيث تتواصل وزارة الخارجية مع الجهات المختصة مع الدولة التي أصدرت الشهادة للتأكد من صحتها، رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية هو:

mofa.gov.kw

يجب أن تُبرز باركود الحجز قبل دخولك لمقر المعاملة.