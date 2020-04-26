حجز موعد الجمعية التعاونية وسوق الخضار والفاكهة والتموين moci.shop

رابط حجز موعد الجمعية التعاونية وحجز موعد سوق الخضار والفاكهة الفرضة والتموين والأسواق المختلفة هو أهم ما يشغل تفكير الجميع في دولة الكويت الآن، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط وزارة التجارة والصناعة والذي دشنته رسميًا لحجز موعد للجمعية التعاونية أو سوق الفرضة أو التموين، ودشنت الوزارة نظام حجز مواعيد التسوق إلكترونيًا منذ منتصف أبريل 2020، لمنع حدوث أي ازدحام في الجمعيات التعاونية في مختلف أرجاء الدولة.

نظام حجز مواعيد الجمعيات التعاونية

يتمكن الجميع في الكويت من حجز موعد الجمعية إلكترونيًا من خلال الموقع الذي دشنته وزارة التجارة والصناعة، حيث تستطيع حجز موعد في الجمعية التعاونية الموجودة داخل نطاق سكنك، ولا يعني حصولك على تصريح حجز الموعد إنك تستطيع الخروج خارج المنطقة التي تسكن بها، الجمعيات التعاونية المتاحة للحجز منتشرة في كل ومختلف أنحاء دولة الكويت، وقد حقق نظام الحجز نجاح كبير جدًا، وقضى على كل أشكال الإزدحام.

رابط حجز موعد الجمعية التعاونية

تستطيع حجز موعد من خلال رقم البطاقة والرقم المسلسل المتواجد خلف البطاقة، ورقم الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني الخاص بك، بعد حجز موعد، تحصل على 2 باركود، الأول للجهات الأمنية، والباركود الثاني لدخول الجمعية التعاونية، أو سوق الخضار الفرضة، أو التموين، وغيرها، رابط حجز موعد الجمعية هو:

http://www.moci.shop/

عليك أن تحتفظ ببيانات الحجز.

مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.