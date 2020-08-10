حجز موعد الجوازات والجنسية بالكويت منصة مواعيد وزارة الداخلية

ننشر رابط حجز مواعيد الجوازات والجنسية الكويت من خلال موقع وزارة الداخلية الكويتية ومنصة المواعيد التي تم تدشينها مع بداية المرحلة الثانية من خطة الدولة الهادفة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، وتستقبل إدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية المراجعين عن طريق حجز موعد مُسبق، لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، للحفاظ على صحة الجميع من المراجعين والموظفين، كما يحقق نظام حجز مواعيد الجوازات والجنسية بالكويت تقديم خدمة أفضل وأكثر تميزًا، حيث يكون للعميل وقت محدد، وينهي المراجعة في وقت قياسي.

حجز موعد الجوازات والجنسية بالكويت

معاملات جواز السفر كثيرة، حيث يطلب البعض حجز موعد لاستخراج جواز سفر الكويت لأول مرة، أو أخذ موعد لتجديد جواز السفر، أو لمعاملة بدل فاقد لجواز سفر، أو حجز مواعيد الجنسية بالكويت، وزارة الداخلية الكويتية أصدرت بيان منذ قليل، وقالت فيه “أنه في حال وجود ما يعيق الإجراءات الروتينية التي تخص الجنسية، فعلى المواطن في تلك الحالة مراجعة قسم البحث الفني بإدارة الجنسية، وذلك بعد حجز موعد مُسبق”.

رابط حجز موعد الجوازات والجنسية الكويت

منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويت، وفرت خدمة حجز المواعيد مُسبقًا، لكل المراجعين من المواطنين والمقيمين الراغبين في مراجعة إدارات الداخلية الكويتية، هذا ويذكر أن مركز خدمة المواطن يقدم بعض خدمات الجوازات في الكويت إلى جانب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، رابط حجز موعد جوازات الكويت هو:

moi.gov.kw

كما يقدم موقع وزارة الداخلية، إدارة الجنسية ووثائق السفر، خدمة الاستعلام عن جاهزية جواز السفر من خلال الرقم المدني لصاحب الجواز الكويتي.