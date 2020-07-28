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حجز موعد الحرس الوطني الكويتي رابط منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد منصة متى الحرس الوطني حجز موعد منصة متى الحرس الوطني الكويت

حجز موعد الحرس الوطني الكويتي خدمة جديدة من خدمات حجز المواعيد على منصة متى المركزية الحكومية في دولة الكويت، حيث أن خدمة حجز مواعيد الحرس الوطني مخصصة للمتقاعدين، حيث حدد الحرس خدمتين يتطلبوا حجز موعد قبل المراجعة، وهما شهادة لمن يهمه الأمر، وهوية متقاعد، يذكر أن منصة متى تم تدشينها منذ أسابيع قليلة وتحديدًا خلال فترة منع التجول، لكنها سوف تعمل خلال السنوات القادمة لأنها أضافت كثيرًا للخدمات الحكومية في الدولة.

حجز موعد الحرس الوطني الكويتي منصة متى

  • لحجز موعد مع الحرس الوطني للمراجعة والحصول على هوية متقاعد أو لمن يهمه الأمر.
  • الدخول على ربط منصة متى وهو meta.e.gov.kw
  • تسجيل دخول، إذا كنت مستخدم جديد تقوم بإنشاء حساب جديد.
  • مع تفعيل حسابك على موقع متى لحجز المواعيد، يمكنك حجز موعد مع أي جهة حكومية مسجلة بالموقع.
  • تبدأ مع تسجيل الدخول على منصة متى.
  • تختار حجز موعد الحرس الوطني.
  • تختار الموعد والتاريخ.
  • تحصل على باركود الحرس الوطني.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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