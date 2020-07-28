حجز موعد الحرس الوطني الكويتي رابط منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية

حجز موعد الحرس الوطني الكويتي خدمة جديدة من خدمات حجز المواعيد على منصة متى المركزية الحكومية في دولة الكويت، حيث أن خدمة حجز مواعيد الحرس الوطني مخصصة للمتقاعدين، حيث حدد الحرس خدمتين يتطلبوا حجز موعد قبل المراجعة، وهما شهادة لمن يهمه الأمر، وهوية متقاعد، يذكر أن منصة متى تم تدشينها منذ أسابيع قليلة وتحديدًا خلال فترة منع التجول، لكنها سوف تعمل خلال السنوات القادمة لأنها أضافت كثيرًا للخدمات الحكومية في الدولة.

حجز موعد الحرس الوطني الكويتي منصة متى