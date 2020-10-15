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حجز موعد الحكومة مول الكويت Government Mall

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد حكومة مول الكويت حجز موعد حكومة مول الكويت

بدأت الكويت في متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية في كل أماكن الدولة ومنها ضرورة حجز المواعيد عند زيارة أو مراجعة الأماكن العامة والحكومية، ونستعرض من خلال رابط حجز موعد الحكومة مول الكويت وخطوات حجز الموعد إلكترونيًا وتحديد تاريخ المراجعة، وتعتبر تجربة “الحكومة مول في الكويت” تجربة رائدة في الخليج العربي والمنطقة العربية، وهي تقدم الخدمات الحكومية المتنوعة عبر مقر للحكومة في المراكز التجارية، وقد حققت التجربة نجاح كبير.

1 حجز موعد الحكومة مول الكويت
2 خطوات حجز موعد الحكومة مول الكويت
3 رابط حجز موعد الحكومة مول الكويت

حجز موعد الحكومة مول الكويت

من خلال خطوات حجز موعد الحكومة مول في الكويت، سوف تختار فرع الحكومة مول الأقرب إلى مقر سكنك وفي محافظتك، تنتشر فروع الحكومة في كل محافظات دولة الكويت، حيث تتواجد الحكومة مول في جليب الشيوخ ومول الجهراء ومول القرين والرميثية وجابر العلي، وحكومة مول الفروانية وبرج التحرير والافنيوز وحكومة مول الصديق.
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حقق نظام حجز المواعيد نجاح كبير في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بدولة الكويت، حيث ساهم في خطة التحول الرقمي للحكومة، ونظم العمل داخل كل الدوائر الحكومية.

خطوات حجز موعد الحكومة مول الكويت

  • كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لها فروع ومكاتب داخل حكومة مول الكويت.
  • حيث داخل الحكومة مول مكاتب تابعة للعدل، هيئة المعلومات المدنية، وزارة المواصلات، الاسكان، بنك الائتمان، وزارة التجارة، وزارة الخارجية، وزارة الشؤون الاجتماعية، خدمة المواطن، وزارة الكهرباء والماء.
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  • رابط حجز موعد الحكومة مول يختلف حسب الوزارة أو الهيئة التي تريد مراجعتها.
  • إذا كنت تريد مراجعة وزارة العدل أو بنك الائتمان أو المواصلات أو الاسكان جميعها تكون عبر منصة متى للمواعيد السكنية.
  • للحجز عبر منصة متى تدخل على حسابك بالموقع، ثم تختار البحث عن خدمات أخرى، ثم تختار الوزارة او المؤسسة، ثم تختا المعاملة وأقرب فرع حكومة مول لك.

رابط حجز موعد الحكومة مول الكويت

تسعى إدارات مراكز الحكومة مول في الدولة إلى تقديم أفضل أداء للخدمة الحكومية وفي وقت قياسي، بحيث يحافظ على وقت المراجع ومجهودة، رابط حجز موعد الحكومة مول الكويت للوزارات والهيئات الموجودة على منصة متى هو:
meta.e.gov.kw
رابط حجز هيئة المعلومات المدنية حكومة مول: paci.gov.kw
هذا ويجب أن تحتفظ ببيانات الحجز وباركود المراجعة على هاتفك الجوال حتى تُظهرهم لموظفي الاستقبال عند المراجعة، كما يجب أن تستوفي كل المستندات الخاصة بالمعاملة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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