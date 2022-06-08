حجز موعد الصحة المدرسية أسنان الكويت بالرابط والخطوات

هناك الكثيّر من المواطنين الكويتيين يبحثون عن حجز موعد في الصحة المدرسية وهي خدمة حجز مواعيد إلكترونية تمكن ولي الأمر من تعيين موعد مسبق خاص بالأبناء من خلال رابط موقع وزارة الصحة الكويّتية بإستخدام نظام الحجز المتاح لفئات الطلاب بمراحل الابتدائي إلى المتوسطة حتى الـ15 عاما المشمولين بالعلاج في إطار تقديم الخدمات الصحية لهم من طلبة كويتيين والعديد الاخرين غير الكويتيين في البرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان.

الصحة المدرسية أسنان الكويت

وضعت وزارة الصحة الكويتية، نظام إلكتروني للمواعيد، وهي بذلك تسهل على المواطنين تأكيد موعد مسبق لتلقي العلاج دون الحاجة للذهاب لعيادات الأسنان بما يوفر آلية بسيطة توفر الكثير من الوقت والجهد، وتعُلّم الوزارة ان خدمة الحجز هذه متاحة في جميع برامج الصحة المدرسية والتي يتقيد بها الطالب وفق بيانات بطاقته المدنية، وسنتعرف على طريقة حجز موعد الصحة المدرسية للفم والأسنان في دولة الكويت بخطواتها ورابطها.

خطوات حجز موعد الصحة المدرسية

الدخول أولاً إلى نظام حجز المواعيد لبرامج الصحة المدرسية.

تسجيل الدخول بإستخدام الرقم المدني بالإضافة لكلمة المرور التي أخترتها

إذا لم تكن مسجلاً قم بإنشاء حساب خاص بك مستخدماً الرقم المدني.

اختر سجل المواعيد

ثم إضافة بيانات أولياء الأمور اختار إضافة طفل، وإدخال بياناته، استكمالا لعملية الحجز في الصحة المدرسية في دولة الكويت. أختر تاريخ ووقت موعد طفلك بما يناسبك كما هو متاح من اجل الحصول على مراجعة البرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان. وبمجرد إتباع التعليمات أعلاه ستحصل على موعد مؤكد وسوف تتلقى رسالة على البريد الالكتروني بتفاصيل الموعد لأسنان الصحة المدرسية الخاص بك.



رابط حجز موعد الصحة المدرسية

دشنت وزارة الصحة الكويتية خدمة حجز موعد مسبق لزيارة برامج الصحة المدرسية من قبل الطلاب الكويتيين لتلقي العلاج المرتبط بعلاجات الأسنان في كل المحافظات الكويتية ورابط حجز موعد الصحة المدرسية هو http://sohp-mohkwonline.com

كما يؤكد نظام البرامج المدرسية الصحية أنه لا يمكن استقبال اكثر من طفلين من الاسرة الواحدة بينما التأخر عن الموعد لأكثر من عشر دقائق من شأنه ان يلغيه.