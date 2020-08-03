حجز موعد القنصلية المصرية الكويت egyconskwt.com

أعلنت القنصلية المصرية في الكويت، أنه لن يتم استقبال أي مراجع في مقر القنصلية بدون حجز موعد مُسبق لكل خدماتها، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد القنصلية المصرية الكويت للمراجعة والحصول على الخدمات القنصلية للمصريين المتواجدين في الكويت، وقالت القنصلية أنه يستثنى فقط من حجز موعد مُسبق راغبي الحصول على أو إصدار شهادات جوازات السفر، يبدأ تنفيذ قرار باركود القنصلية المصرية في الكويت بداية من يوم الثلاثاء الرابع من أغسطس 2020.

حجز موعد القنصلية المصرية الكويت

جاء قرار تدشين منصة حجز مواعيد القنصلية المصرية في الكويت بداية من شهر أغسطس 2020، وذلك تحقيقًا لمبدأ التباعد الاجتماعي، والذي يهدف إلى الحفاظ على صحة الجميع سواء المراجعين أو العاملين بالقنصلية المصرية في الكويت، خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها العالم، هذا ومن المرتقب أن يحقق نظام حجز المواعيد طفرة في جودة خدمات القنصلية المصرية بالكويت، حيث من المرتقب أن يُقلل النظام من مدة بقاء العميل في مبنى القنصلية، وإنهاء المعاملات بسرعة وجودة عالمية.

خطوات حجز موعد القنصلية المصرية الكويت

الدخول إلى رابط القنصلية المصرية في الكويت /egyconskwt.com

اختيار خدمة حجز موعد من الواجهة الرئيسية لموقع القنصلية الإلكتروني.

إدخال البيانات الأساسية لطالب حجز الموعد لمراجعة القنصلية المصرية بالكويت.

والبيانات المطلوبة: الاسم بالكامل، الرقم المدني، رقم الهاتف النقال، البريد الإلكتروني، تختار نوع المعاملة والخدمة القنصلية المطلوبة.

يتم تأكيد موعد الحجز عبر البريد الإلكتروني.

يُتيح رابط القنصلية المصرية في الكويت إمكانية إلغاء حجز الموعد.

رابط حجز موعد القنصلية المصرية الكويت

طالبت القنصلية المصرية في الكويت كل المراجعين بمعرفة المستندات المطلوبة لكل معاملة قبل موعد المراجعة، حتى يقوم المراجع باستيفاء كل المستندات المطلوبة، هذا وقد تم تطوير موقع القنصلية الإلكتروني على الإنترنت بصورة كبيرة لتقديم خدمات مميزة، رابط حجز موعد القنصلية المصرية في الكويت هو:

http://egyconskwt.com/

من الخدمات التي تقدمها القنصلية المصرية في الكويت وتتطلب حجز موعد: تجديد جواز السفر، استلام جواز سفر جديد، التوكيلات، التصدقات، وغيرها الكثير.