حجز موعد الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت 2021 paci.gov.kw

تعتبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية واحدة من أهم المصالح الحكومية في دولة الكويت، وتطبق الهيئة خدمة حجز المواعيد على كل مراجعيها قبل زيارة أي من فروعها، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية في الجهراء وجنوب السرة وجنوب الصباحية بالأحمدي وباقي فروع ومكاتب الهيئة المنتشرة في دولة الكويت، حيث يجب على المراجع أن يُبرز باركود المعلومات المدنية لموظفي الاستقبال قبل الدخول للمراجعة.

خطوات حجز موعد هيئة المعلومات المدنية

توفر الهيئة خدمة حجز المواعيد عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الكويت هو paci.gov.kw

عند الدخول للموقع تختار خدمة حجز موعد، ثم تختار موعد جديد.

تقوم بإدخال البيانات المطلوبة، ثم تقوم بتحديد نوع المعاملة، وتختار فرع المعلومات المدنية الذي تريد مراجعته بحسب عنوان السكن في البطاقة المدنية.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ مراجعة المعلومات المدنية.

تصلك رسالة تأكيد بيانات الحجز وباركود المراجعة.

رابط حجز موعد المعلومات المدنية بالكويت 2021

توجد الكثير من الخدمات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى فرع المعلومات المدنية، مما يتطلب حجز موعد، ومن تلك المعاملات: استلام البطاقة المدنية، بدل فاقد بطاقة، إضافة صورة طفل خمس سنوات، وغيرها الكثير، رابط حجز موعد المعلومات المدنية بالكويت:

paci.gov.kw

طالبت الهيئة كل المراجعين بضرورة إبراز باركود المعلومات المدنية عند الزيارة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.