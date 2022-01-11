حجز موعد برج التحرير الكويت 2022 لمراجعة التجارة والعدل والاسكان والداخلية (منصة متى)

قالت وزارة الداخلية أنه لن يسمح بدخول أي مراجع إلى مراكز خدمة المواطن في الكويت بدون حجز موعد سابق، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير طريقة ورابط حجز موعد برج التحرير في الكويت 2022، وتضم الحكومة مول في برج التحرير مكاتب خدمات تابعة لكل الوزارات الكويتية لخدمة المواطنين والمقيمين في الدولة، والمركز من أهم مراكز الخدمة في مدينة الكويت العاصمة الكويتية.

حجز موعد برج التحرير الكويت

مراكز الحكومة مول هي فكرة رائدة قامت الكويت بتنفيذها لتطوير الخدمات الحكومية، وتقديم كافة الخدمات من كافة الوزارات والهيئات في مكان واحد، وتتواجد أماكن الحكومة مول في برج التحرير وفي جابر العلي وفي الجهراء وفي محافظة الفروانية، هذا ويأتي توجه الدولة لحجز موعد مراجعة برج التحرير أو أي من مراكز الخدمة المنتشرة في الدولة للحفاظ على سلامة الجميع من الكادر الإداري ومن المراجعين من المواطنين والوافدين.

رابط حجز موعد برج التحرير الكويت

يتم حجز المواعيد عبر منصة متى المركزية، حيث تقوم بالدخول على حسابك في منصة متى وتختار وزارة الداخلية، ثم مراكز الخدمة وتختار مركز برج التحرير، أو يمكن الحجز عبر تطبيق سهل عن طريق اختيار ايقونة مواعيد، رابط حجز موعد برج التحرير منصة متى هو:

meta.e.gov.kw

يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل زيارة الجهة الحكومية، كما يجب أن تقدم باركود الحجز قبل الدخول.