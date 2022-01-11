حجز موعد برج التحرير الكويت 2022 لمراجعة التجارة والعدل والاسكان والداخلية (منصة متى)

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد برج التحرير الكويت حجز موعد برج التحرير الكويت

قالت وزارة الداخلية أنه لن يسمح بدخول أي مراجع إلى مراكز خدمة المواطن في الكويت بدون حجز موعد سابق، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير طريقة ورابط حجز موعد برج التحرير في الكويت 2022، وتضم الحكومة مول في برج التحرير مكاتب خدمات تابعة لكل الوزارات الكويتية لخدمة المواطنين والمقيمين في الدولة، والمركز من أهم مراكز الخدمة في مدينة الكويت العاصمة الكويتية.

1 حجز موعد برج التحرير الكويت
2 رابط حجز موعد برج التحرير الكويت

حجز موعد برج التحرير الكويت

مراكز الحكومة مول هي فكرة رائدة قامت الكويت بتنفيذها لتطوير الخدمات الحكومية، وتقديم كافة الخدمات من كافة الوزارات والهيئات في مكان واحد، وتتواجد أماكن الحكومة مول في برج التحرير وفي جابر العلي وفي الجهراء وفي محافظة الفروانية، هذا ويأتي توجه الدولة لحجز موعد مراجعة برج التحرير أو أي من مراكز الخدمة المنتشرة في الدولة للحفاظ على سلامة الجميع من الكادر الإداري ومن المراجعين من المواطنين والوافدين.

رابط حجز موعد برج التحرير الكويت

يتم حجز المواعيد عبر منصة متى المركزية، حيث تقوم بالدخول على حسابك في منصة متى وتختار وزارة الداخلية، ثم مراكز الخدمة وتختار مركز برج التحرير، أو يمكن الحجز عبر تطبيق سهل عن طريق اختيار ايقونة مواعيد، رابط حجز موعد برج التحرير منصة متى هو:
meta.e.gov.kw
يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل زيارة الجهة الحكومية، كما يجب أن تقدم باركود الحجز قبل الدخول.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

خطوات حجز موعد للرعاية السكنية في الكويت 2022

أخبار العالم

رابط حجز موعد للرعاية السكنية منصة متى وتطبيق سهل 2022


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.