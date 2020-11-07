أعلنت بلدية الكويت عن تدشين نظام حجز المواعيد الإلكتروني بداية من شهر يوليو الماضي حيث لن يُسمح بدخول أي مراجع لفروع البلدية بدون حجز موعد مسبق، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد بلدية الأحمدي وخطوات الحجز الإلكتروني حتى الحصول على باركود المراجعة QR، وتقدم البلدية الكثير من الخدمات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى أحد مقرات البلدية.

حجز موعد بلدية الأحمدي

قررت بلدية الكويت تنفيذ نظام حجز المواعيد على مراجعي فروع البلدية في كل محافظات الدولة، حتى يتم منع حدوث أي تكدس أو زحام من قبل المراجعين خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها العالم، وحفاظًا على سلامة الجميع من المراجعين والموظفين.

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بالفعل نجح نظام حجز المواعيد مع كل الهيئات والمؤسسات والوزارات في الكويت، حيث ساهم بقوة في تنظيم العمل داخل الدوائر الحكومية، وقلل وقت وجود المراجع داخل المقر الحكومي، كما ساهم في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة.

خطوات حجز موعد بلدية الأحمدي

أولى خطوات حجز موعد بلدية الأحمدي هو الدخول إلى رابط بلدية الكويت على شبكة الإنترنت.

رابط بلدية الكويت هو baladia.gov.kw

تختار من القائمة الرئيسية “”الخدمات الإلكترونية”

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تختار “حجز موعد جديد”.

تقوم بكتابة البيانات في استمارة الحجز، من البيانات المطلوبة: الرقم المدني، الاسم، رقم الهاتف الجوال، لبريد الإلكتروني.

تختار “حجز موعد بلدية الأحمدي”.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد بلدية الأحمدي

بعد نهاية خطوات الحجز، يُرسل لك موقع بلدية الكويت رسالة تأكيد الحجز، تحتوي تلك الرسالة على بيانات الحجز وباركود QR المراجعة، يجب أن تحتفظ بالبيانات وباركود البلدية على هاتفك، رابط حجز موعد بلدية الأحمدي هو:

https://eservices.baladia.gov.kw/Booking/Individual/AnonymousAppointment.aspx

طالبت بلدية الكويت كافة المراجعين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال موعد مراجعة أيًا من فروعها المتواجدة في كل محافظات الكويت.