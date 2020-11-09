بعد فترة توقف استمرت لثلاثة أشهر، عادت بلدية الكويت للعمل من جديد واستقبال المراجعين في كافة المحافظات ولكن بشرط حجز موعد مسبق عبر المنصة الإلكترونية.

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حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد بلدية الفروانية، كما نُقدم خطوات الحجز الإلكتروني والتي تتم بسهولة ويسر وفي دقائق معدودة، حتى الحصول على باركود بلدية الكويت، يذكر أن نظام حجز المواعيد تعمل به معظم الجهات الحكومية الكويتية.

حجز موعد بلدية الفروانية

جاء تدشين رابط حجز موعد بلدية الفروانية وباقي بلديات محافظات الكويت لمنع حدوث أي تكدس داخل تلك المقرات الحكومية حفاظًا على سلامة الجميع خاصة خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها كل العالم، كم تساهم تلك الخطوة في تعزيز توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الحكومي.

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بالفعل، نجح نظام حجز المواعيد في الكويت في تنظيم العمل داخل كل الجهات الحكومية التي عملت به، كما ساعد في توفير وقت وجهد المراجع، وساهم في تحسين جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمراجعين.

خطوات حجز موعد بلدية الفروانية

تُقدم بلدية الفروانية الكثير من الخدمات التي تتطلب حضور المراجع ومن ثم حجز موعد إلكتروني.

رابط حجز موعد بلدية الفروانية هو baladia.gov.kw

من القائمة الرئيسية “الخدمات الإلكترونية”.

ثم تختار في الخطوة التالية “نظام حجز المواعيد”.

ثم تختار ايقونة “حجز موعد جديد”.

ثم تقوم بإدخال البيانات المطلوبة: الاسم، الرقم المدني، رقم الجوال، البريد الإلكتروني.

ثم تختار “بلدية الفروانية”.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

تصلك رسالة من موقع بلدية الكويت بها بيانات الحجز والباركود.

رابط حجز موعد بلدية الفروانية

يقدم نظام الحجز الإلكتروني لبلدية الكويت خدمات مميزة منها خدمة الاستعلام عن حجز موعد، وخدمة إلغاء موعد، هذا ويجب أن يحتفظ المراجع ببيانات الحجز وباركود المراجعة على هاتفه النقال حتى تاريخ زيارة البلدية، رابط حجز موعد بلدية الفروانية هو:

https://eservices.baladia.gov.kw/Booking/Individual/AnonymousAppointment.aspx

طالبت بلدية الكويت كافة مراجعيها بضرور اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة وذلك حفاظًا على سلامة الجميع من المراجعين ومن الكادر الإداري في البلدية.