Take a fresh look at your lifestyle.


حجز موعد بلدية الفروانية

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد بلدية الفروانية حجز موعد بلدية الفروانية

بعد فترة توقف استمرت لثلاثة أشهر، عادت بلدية الكويت للعمل من جديد واستقبال المراجعين في كافة المحافظات ولكن بشرط حجز موعد مسبق عبر المنصة الإلكترونية.
شاهد أيضًا: رابط حجز موعد بلدية الأحمدي
حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد بلدية الفروانية، كما نُقدم خطوات الحجز الإلكتروني والتي تتم بسهولة ويسر وفي دقائق معدودة، حتى الحصول على باركود بلدية الكويت، يذكر أن نظام حجز المواعيد تعمل به معظم الجهات الحكومية الكويتية.

1 حجز موعد بلدية الفروانية
2 خطوات حجز موعد بلدية الفروانية
3 رابط حجز موعد بلدية الفروانية

حجز موعد بلدية الفروانية

جاء تدشين رابط حجز موعد بلدية الفروانية وباقي بلديات محافظات الكويت لمنع حدوث أي تكدس داخل تلك المقرات الحكومية حفاظًا على سلامة الجميع خاصة خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها كل العالم، كم تساهم تلك الخطوة في تعزيز توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الحكومي.
شاهد أيضًا: رابط حجز موعد جوازات الفروانية
بالفعل، نجح نظام حجز المواعيد في الكويت في تنظيم العمل داخل كل الجهات الحكومية التي عملت به، كما ساعد في توفير وقت وجهد المراجع، وساهم في تحسين جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمراجعين.

خطوات حجز موعد بلدية الفروانية

  • تُقدم بلدية الفروانية الكثير من الخدمات التي تتطلب حضور المراجع ومن ثم حجز موعد إلكتروني.
  • رابط حجز موعد بلدية الفروانية هو baladia.gov.kw
  • من القائمة الرئيسية “الخدمات الإلكترونية”.
  • ثم تختار في الخطوة التالية “نظام حجز المواعيد”.
  • ثم تختار ايقونة “حجز موعد جديد”.
  • ثم تقوم بإدخال البيانات المطلوبة: الاسم، الرقم المدني، رقم الجوال، البريد الإلكتروني.
  • ثم تختار “بلدية الفروانية”.
  • تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.
  • تصلك رسالة من موقع بلدية الكويت بها بيانات الحجز والباركود.

رابط حجز موعد بلدية الفروانية

يقدم نظام الحجز الإلكتروني لبلدية الكويت خدمات مميزة منها خدمة الاستعلام عن حجز موعد، وخدمة إلغاء موعد، هذا ويجب أن يحتفظ المراجع ببيانات الحجز وباركود المراجعة على هاتفه النقال حتى تاريخ زيارة البلدية، رابط حجز موعد بلدية الفروانية هو:
https://eservices.baladia.gov.kw/Booking/Individual/AnonymousAppointment.aspx
طالبت بلدية الكويت كافة مراجعيها بضرور اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة وذلك حفاظًا على سلامة الجميع من المراجعين ومن الكادر الإداري في البلدية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

من هو فهد المسعود؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الثانية انتخابات أمة 2020

أخبار العالم

مستوصف حولي حجز موعد إلكتروني

أخبار العالم

انتخابات مجلس الأمة 2020.. الموعد وأسماء المرشحين الدائرة الرابعة، الخامسة، الدائرة…

أخبار العالم

من هو مهند الساير؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الثالثة انتخابات مجلس…

أخبار العالم

إدارة التعليم الخاص حجز موعد منصة متى الكويت في مبارك الكبير – مواعيد تصديق…

أخبار العالم

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد شهادة الجنسية الكويت

أخبار العالم

حجز موعد الإدارة العامة للتعليم الخاص مبارك الكبير العدان

أخبار العالم

حجز موعد بلدية الأحمدي

أخبار العالم

حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الكويت paci.gov.kw

أخبار العالم

المستندات المطلوبة لتسجيل عمالة منزلية لأول مرة إلكترونيًا Online


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.