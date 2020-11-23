حجز موعد بلدية الكويت للحصول على باركود الفروانية وحولي والأحمدي ومبارك الكبير والعاصمة والجهراء

أعلنت بلدية الكويت أنها لن تستقبل أي مُراجع بدون حجز موعد مُسبق عبر منصة المواعيد على موقعها الرسمي، وذلك منذ الأول من يوليو 2020 الماضي وخلال الفترة القادمة، وذلك لمنع حدوث أي تزاحم داخل بلدية الفروانية وبلدية حولي والعاصمة وبلدية الأحمدي والجهراء ومبارك الجميع، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع من المراجعين والموظفين، لمعرفة رابط حجز موعد بلدية الكويت إقرأ الموضوع الأصلي من الرابط التالي:

klma.org/?p=377569

هذا ويجب على المراجع الاحتفاظ بباركود مراجعة البلدية حتى موعد المراجعة، كما يجب على المراجع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة.