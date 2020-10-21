أعلن بنك الائتمان الكويتي أنه لن يستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق عبر رابط منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومية، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد بنك الائتمان الكويتي وطريقة الحصول على باركود الحجز QR code لمراجعة البنك، هذا وقد نفذ البنك نظام المواعيد منذ بداية يوليو 2020 الماضي، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الكويتي بتقديم كافة الخدمات للمراجعين.

حجز موعد بنك الائتمان الكويتي

يعتبر بنك الائتمان من أهم البنوك في دولة الكويت، حيث يقدم هذا البنك الكثير من الحلول المصرفية للمواطن الكويتي، كما يُقدم مجموعة مبهرة من أنواع القروض المتنوعة، ويحظى هذا البنك بأكبر نسب إقبال من قبل العملاء في الدولة.

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ساعد نظام حجز المواعيد في الكويت على تنظيم العمل بصورة كبيرة داخل كافة الدوائر الحكومية، حيث منع نظام المواعيد حدوث تكدس أو زحام من قبل الجمهور، مما يحافظ بالطبع على صحة وسلامة الجميع.

خطوات حجز موعد بنك الائتمان الكويتي

يجب أن يكون لديك حساب على منصة متى لحجز موعد مع بنك الائتمان الكويتي.

رابط حجز موعد بنك الائتمان الكويتي هو meta.e.gov.kw

إذا كنت تمتلك حساب تقوم بالتسجيل عن طريق الرقم المدني وكلمة المرور.

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بعد الدخول على حسابك في منصة متى تختار “البحث عن خدمات أخرى”.

تختار “بنك الائتمان الكويتي”.

تختار المعاملة.

تختار تاريخ وموعد مراجعة البنك.

تصلك رسالة بها بيانات الحجز وباركود المراجعة.

رابط حجز موعد بنك الائتمان الكويتي

منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية تم تدشينها منذ منتصف 2020، ومن خلالها يمكنك حجز موعد مع معظم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بدولة الكويت ومنها بنك الائتمان الكويتي، وتعتبر المنصة داعمة وبقوة لخطة الكويت نحو التحول الرقمي الحكومي، رابط حجز موعد بنك الائتمان الكويتي هو:

meta.e.gov.kw

على المراجع أن يحتفظ بكل بيانات الحجز والباركود على هاتفه الجوال حتى موعد مراجعة البنك.