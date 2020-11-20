حجز موعد بنك الائتمان الكويتي عبر منصة متى

يُطبق بنك الائتمان نظام حجز المواعيد منذ بداية شهر يوليو 2020 وخلال الفترة القادمة لمنع حدوث أي تكدس داخل مقرات وفروع البنك المنتشرة في الدولة، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع وتطبيقًا لتوجيهات مجلس الوزراء، رابط حجز موعد بنك الائتمان هو:

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هذا ويقدم بنك الائتمان الكثير من الخدمات للمواطنين، من أهمها خدمات الائتمان المتنوعة، والقروض السكنية، وقرض المرأة، وغيرها الكثير من المعاملات الهامة.