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حجز موعد بنك الائتمان الكويتي عبر منصة متى

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد بنك الائتمان الكويتي رابط حجز موعد بنك الائتمان الكويتي

يُطبق بنك الائتمان نظام حجز المواعيد منذ بداية شهر يوليو 2020 وخلال الفترة القادمة لمنع حدوث أي تكدس داخل مقرات وفروع البنك المنتشرة في الدولة، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع وتطبيقًا لتوجيهات مجلس الوزراء، رابط حجز موعد بنك الائتمان هو:
klma.org/?p=379819
هذا ويقدم بنك الائتمان الكثير من الخدمات للمواطنين، من أهمها خدمات الائتمان المتنوعة، والقروض السكنية، وقرض المرأة، وغيرها الكثير من المعاملات الهامة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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