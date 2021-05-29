حجز موعد تجديد دفتر السيارة مرور الكويت

قالت الإدارة العامة للمرور في الكويت، أنها لن تستقبل أي مُراجع في كل إدارات المرور في الدولة دون حجز موعد مُسبق، وذلك فعلى الراغبين في زيارة مرور الكويت حجز موعد إلكتروني من على منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية، وحجز المواعيد لمرور الكويت يكون للمعاملات التي تتطلب حضور شخصي من المراجع للوحدة المرورية، ومن تلك المعاملات معاملة تجديد دفتر السيارة، حيث يتم عمل فحص فني للسيارة داخل مركز الفحص التابع للمحافظة التي يسكن بها المراجع.

حجز موعد تجديد دفتر السيارة الكويت

تقوم بعملية حجز موعد تجديد دفتر السيارة بالكويت، عند عزمك على إنهء تلك المعاملة في أحد إدارات مرور الكويت، ويجب أن تقوم بتجهيز الأوراق المطلوبة بتلك المعاملة ومن أهمها التأمين الإجباري على السيارة، وهو أولى خطوات التجديد.

إقرأ أيضًا: رابط حجز موعد مرور الفروانية

هذا وقد حقق نظام حجز الموعيد في وزارة الداخلية الكويتية نجاح كبير من عدة جونب ومستهدفات، حيث منع النظام حدوث أي تكدي داخل مقرات وإدارات المرور في الدولة، كما ساعد على تحسين الخدمة الحكومية المقدمة للمواطن والوفد، حيث ساهم نظام الحجز على تقليل مدة بقاء العميل داخل المقرات الحكومية.

خطوات حجز موعد تجديد دفتر السيارة الكويت

الفحص الفني في إدارات مرور الكويت يتطلب حجز موعد لزيارة فرع المرور التابع له.

رابط حجز موعد تجديد دفتر السيارة moi.gov.kw

تختار من القائمة لرئيسية منصة المواعيد.

ثم تختار من القائمة قطاع المرور والعمليت.

إقرأ أيضًا: رابط حجز موعد مرور حولي

يطلب منك النظام الرقم المدني ثم تحديد إذا كنت مواطن أم مقيم.

تُدخل البيانات المطلوبة، وتقوم بتحديد إدارة المرور، ثم تختار نوع المعاملة.

تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة.

رابط حجز موعد تجديد دفتر السيارة

دفتر السيارة من أهم المعاملات في إدارات مرور الكويت، ويجب أن يتم التجديد قبل إنتهاء صلاحية الدفتر، حيث أن غرامة التأخير عن التجديد هي 5 دينار كويتي، رابط حجز موعد تجديد دفتر السيارة هو:

moi.gov.kw

يجب أن تحتفظ بصورة باركود حجز المرور على هاتفك الجوال حتى موعد المعاملة والفحص لفني للسيارة، حتى تقدمه لموظفي الاستقبال، حيث يُثبت الباركود تواجدك في التوقيت والتاريخ الذي حجزت فيهما، كما يجب أن تتخذ كافة لإجراءات الاحترازية عند الزيارة.