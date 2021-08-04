حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية مكتب صبحان والشويخ

تصديقات وزارة الخارجية الكويتية خدمة من خدمات مكتب الشؤون القنصلية والتي يتم تقديمها للوافدين المتواجدين في الكويت وللمواطنين، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية فرع صبحان او الشويخ او أي من فروع الوزارة التي تُقدم تلك الخدمة الهامة، هذا ويذكر أن وزارة الخارجية الكويتية قد أعلنت منذ منتصف العام الماضي أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق وتقديم باركود المراجعة لموظف الاستقبال حتى يُسمح له بالدخول إلى مكتب التصديقات بصبحان او الشويخ.

حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية الكويتية

تفرض معظم الجهات الحكومية الكويتية على مراجعيها ضرورة حجز موعد قبل المراجعة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة الجميع من المراجعين والكادر الإداري، وقد حقق هذا النظام نجاح كبير، وساعد على تقليل وقت بقاء العميل في الدائرة الحكومية للحصول على المعاملة، حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية هي خطوة للحصول على التصديق بصحة الشهادة الدراسية او المستند أو الوثيقة الرسمية الصادرة من دولة اخرى.

رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية

تقديم طلب حجز موعد يتم بسهولة وفي دقئق معدودة عبر موقع الخارجية، من الصفحة الرئيسية تختار حجز موعد لخدمة التصديقات، ثم تقوم بإدخال البيانات المطللوبة، ثم تحدد موعد وتاريخ االمراجعة، وتحدد موقع الفرع الذي تريد مراجعته، بعدها يرسل الموقع رسالة بها بيانات تأكيد االحجز والباركود، رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية هو:

https://www.mofa.gov.kw/ar/

يجب ان تحتفظ بصورة باركود الحجز على هاتفك االنقال حتى موعد المراجعة.