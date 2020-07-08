Take a fresh look at your lifestyle.


حجز موعد تصديق وزارة الخارجية الكويتية

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد تصديق وزارة الخارجية حجز موعد تصديق وزارة الخارجية

ننشر رابط حجز موعد تصديق وزارة الخارجية الكويتي والذي يبحث عنه الكثير من المراجعين الراغبين في تصديق الوزارة على أوراقهم لاستكمال الحصول على الخدمات اللازمة، هذا ويستقبل قسم التصديق بوزارة الخارجية الكويتية المراجعين من المواطنين والمقيمين خلال المرحلة الثانية لخطة الدولة الهادفة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء الكويتي، بتقديم كافة الخدمات الحكومية للجميع واستقبال المراجعين.

حجز موعد تصديق وزارة الخارجية الكويتية

قالت وزارة الخارجية الكويتية، أن الحصول على تصديق الوزراء سوف يكون حاليًا من خلال المقر الرئيسي فقط، ويقع المقر الرئيسي للوزارة بمنطقة الشويخ الإدارية، وقالت الخارجية في بيانها الرسمي أنها تحرص على تطوير الأعمال إلكترونيًا للتسهيل على الجميع من المواطنين والمقيمين من خلال رابط حجز موعد للتصديق من وزارة الخارجية، رابط الحجز هو:
http://mofa.gov.kw/
عند الدخول على منصة مواعيد وزارة الخارجية الكويتية، تقوم بإدخال البيانات المطلوبة، ومنها البيانات الشخصية، وتختار اليوم والموعد المناسب للتصديق على أوراقك، وفي نهاية الحجز، تحصل على باركود وزارة الخارجية الكويتية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

رابط حجز موعد تجديد دفتر السيارة واستلام رخصة القيادة قطاع المرور من منصة مواعيد…

أخبار العالم

تطبيق هويتي لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية

أخبار العالم

تجديد البطاقة المدنية.. الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت توضح طرق التجديد

أخبار العالم

حجز موعد رخصة القيادة وتجديد دفتر ملكية السيارة من منصة وزارة الداخلية الكويتية إدارة…

أخبار العالم

بعد موافقة لجان الأمة.. تعرف على اسم ومكان المحافظة السابعة بالكويت

أخبار العالم

حجز حملات الحج الداخلي لغير السعوديين من المقيمين 1441-2020

أخبار العالم

رابط التسجيل في حج 1441 للمقيمين غير السعوديين 2020.. متى حملات الداخل للسعوديين

أخبار العالم

رابط منصة متى المركزية لحجز المواعيد الحكومية في الكويت meta.e.gov.kw

أخبار العالم

منصة متى الكويتية لحجز المواعيد الحكومية الرابط المركزي

أخبار العالم

رابط هيئة المعلومات المدنية منصة حجز المواعيد والهيئة تُغلق فرعها بالفحيحيل حتى إشعار…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.