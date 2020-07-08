ننشر رابط حجز موعد تصديق وزارة الخارجية الكويتي والذي يبحث عنه الكثير من المراجعين الراغبين في تصديق الوزارة على أوراقهم لاستكمال الحصول على الخدمات اللازمة، هذا ويستقبل قسم التصديق بوزارة الخارجية الكويتية المراجعين من المواطنين والمقيمين خلال المرحلة الثانية لخطة الدولة الهادفة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء الكويتي، بتقديم كافة الخدمات الحكومية للجميع واستقبال المراجعين.

حجز موعد تصديق وزارة الخارجية الكويتية

قالت وزارة الخارجية الكويتية، أن الحصول على تصديق الوزراء سوف يكون حاليًا من خلال المقر الرئيسي فقط، ويقع المقر الرئيسي للوزارة بمنطقة الشويخ الإدارية، وقالت الخارجية في بيانها الرسمي أنها تحرص على تطوير الأعمال إلكترونيًا للتسهيل على الجميع من المواطنين والمقيمين من خلال رابط حجز موعد للتصديق من وزارة الخارجية، رابط الحجز هو:

http://mofa.gov.kw/

عند الدخول على منصة مواعيد وزارة الخارجية الكويتية، تقوم بإدخال البيانات المطلوبة، ومنها البيانات الشخصية، وتختار اليوم والموعد المناسب للتصديق على أوراقك، وفي نهاية الحجز، تحصل على باركود وزارة الخارجية الكويتية.