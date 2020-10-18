حجز موعد تطعيمات موسم الشتاء 2020-2021 في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية رسميًا عن إطلاق حملة تطعيمات موسم الشتاء 2020-2021 الحالي للكويتيين وأن التطعيم يتم من خلال حجز موعد مُسبق، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد تطعيم الشتاء 2020 في الكويت، كما نقدم شرح خطوات الحجز الذي يتم إلكترونيًا وبشكل مبسط وفي دقائق معدودة، هذا ومن المرتقب ان تلقى تلك الحملة تجاوب شعبي كبير خاصة خلال الفترة الحالية.

حجز موعد تطعيم الشتاء في الكويت

دشنت وزارة الصحة ربط حجز مواعيد تطعيم الشتاء الكويت 2020 حتى تمنع حدوث أي تكدس من المواطنين داخل الوحدة الصحية التي تُقدم تلك التطعيمات، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع من المراجعين والكادر الطبي والإداري المتواجد بالمركز الطبي.

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هذا ويقدم موقع حجز التطعيم خدمة الاستعلام عن الحجز، كما يقدم خدمة إلغاء الحجز، هذا وتتم عملية التطعيم بأقصى درجات الرعاية الطبية المتميزة.

خطوات حجز موعد تطعيم الشتاء في الكويت

أولى خطوات حجز موعد تطعيم الشتاء في الكويت تكون عبر موقع وزارة الصحة، واختيار حجز موعد تطعيم.

رابط نظام التطعيمات الشتوية في الكويت هو من هنا .

. يطلب منك النظام البيانات الأساسية.

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من البيانات المطلوبة لحجز موعد: الرقم المدني، الرقم المسلسل، الاسم، رقم الهاتف.

تختار المركز الصحي.

تختار نوع العيادة.

رابط حجز موعد تطعيم الشتاء في الكويت

هذا وبعد الحجز، واستلام الباركود ورسالة تأكيد بها بيانات الحجز، يجب أن تحضر إلى المركز الصحي للتطعيم الشتوي في الوقت المحدد وأنت تتخذ كل الإجراءات الصحية خلال الزيارة، رابط حجز موعد تطعيم الشتاء في الكويت هو:

http://eservices.moh.gov.kw/SPCMS/

يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز وباركود الحجز عند الزيارة حتى تُبرزهم لموظف الاستقبال في المركز الصحي.