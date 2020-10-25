حجز موعد تطعيم الكويت moh.gov.kw

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد تطعيم الكويت وطريقة الحجز التي تتم إلكترونيًا حتى الحصول على باركود زيارة المركز الصحي للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، ويأتي السؤال عن حجز مواعيد التطعيم ضد الإنفلونزا بعدما أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن بداية الحملة شتاء 2020-2021 والتي بدأت منتصف شهر أكتوبر رسميًا، والحملة موجهة للمواطنين الكويتيين.

حجز موعد تطعيم الكويت

يأتي قيام وزارة الصحة بتدشين رابط حجز موعد تطعيم الإنفلونزا لمنع حدوث أي تكدس داخل المراكز الصحية المخصصة للتطعيم، كما يساعد نظام الحجز على تنظيم العمل داخل تلك المراكز، كما يساعد هذا النظام الوزارة على تكوين قاعدة بيانات بخصوص الحاصلين على التطعيم والفئات التي حضرت.

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أكدت الجهات الصحية العالمية على أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها العالم، وأن التطعيم سوف يساعد في تقوية المواطنين لمواجهة ما يشهده العالم الآن.

كيفية حجز موعد تطعيم الكويت ضد الإنفلونزا؟

أولى خطوات حجز موعد التطعيم ضد الإنفلونزا في الكويت هو زيارة موقع وزارة الصحة.

رابط حجز موعد تطعيم الكويت هو من هنا.

خطوات الحجز تتم عبر تسجيل بيانات على الموقع.

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البيانات التي يطلبها منك الموقع هي: الرقم المدني، الرقم المسلسل، الاسم، رقم الجوال.

تقوم باختيار أقرب مركز صحي لك.

ثم تقوم باختيار نوع العيادة.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ الحجز.

رابط حجز موعد تطعيم الكويت

بعد نهاية خطوات الحجز، يُرسل لك موقع وزارة الصحة رسالة تأكيد الحجز، تلك الرسالة تحتوي على بيانات الحجز وباركود الزيارة، فيجب أن تحتفظ بتلك الرسالة على هاتفك النقال حتى تقدمها لموظف الاستقبال يوم الحصول على التطعيم، رابط حجز تطعيم الكويت هو:

http://eservices.moh.gov.kw/SPCMS/

من جانبها، طالبت وزارة الصحة كافة المراجعين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الزيارة للحصول على التطعيم وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.