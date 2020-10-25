Take a fresh look at your lifestyle.


حجز موعد تطعيم الكويت moh.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد تطعيم الكويت رابط حجز موعد تطعيم الكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد تطعيم الكويت وطريقة الحجز التي تتم إلكترونيًا حتى الحصول على باركود زيارة المركز الصحي للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، ويأتي السؤال عن حجز مواعيد التطعيم ضد الإنفلونزا بعدما أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن بداية الحملة شتاء 2020-2021 والتي بدأت منتصف شهر أكتوبر رسميًا، والحملة موجهة للمواطنين الكويتيين.

1 حجز موعد تطعيم الكويت
2 كيفية حجز موعد تطعيم الكويت ضد الإنفلونزا؟
3 رابط حجز موعد تطعيم الكويت

حجز موعد تطعيم الكويت

يأتي قيام وزارة الصحة بتدشين رابط حجز موعد تطعيم الإنفلونزا لمنع حدوث أي تكدس داخل المراكز الصحية المخصصة للتطعيم، كما يساعد نظام الحجز على تنظيم العمل داخل تلك المراكز، كما يساعد هذا النظام الوزارة على تكوين قاعدة بيانات بخصوص الحاصلين على التطعيم والفئات التي حضرت.
شاهد أيضًا: رابط حجز موعد تأمينات الكويت
أكدت الجهات الصحية العالمية على أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها العالم، وأن التطعيم سوف يساعد في تقوية المواطنين لمواجهة ما يشهده العالم الآن.

كيفية حجز موعد تطعيم الكويت ضد الإنفلونزا؟

  • أولى خطوات حجز موعد التطعيم ضد الإنفلونزا في الكويت هو زيارة موقع وزارة الصحة.
  • رابط حجز موعد تطعيم الكويت هو من هنا.
  • خطوات الحجز تتم عبر تسجيل بيانات على الموقع.
  • شاهد أيضًا: حجز موعد مرور الأحمدي
  • البيانات التي يطلبها منك الموقع هي: الرقم المدني، الرقم المسلسل، الاسم، رقم الجوال.
  • تقوم باختيار أقرب مركز صحي لك.
  • ثم تقوم باختيار نوع العيادة.
  • تقوم بتحديد موعد وتاريخ الحجز.

رابط حجز موعد تطعيم الكويت

بعد نهاية خطوات الحجز، يُرسل لك موقع وزارة الصحة رسالة تأكيد الحجز، تلك الرسالة تحتوي على بيانات الحجز وباركود الزيارة، فيجب أن تحتفظ بتلك الرسالة على هاتفك النقال حتى تقدمها لموظف الاستقبال يوم الحصول على التطعيم، رابط حجز تطعيم الكويت هو:
http://eservices.moh.gov.kw/SPCMS/
من جانبها، طالبت وزارة الصحة كافة المراجعين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الزيارة للحصول على التطعيم وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

رابط حجز موعد تطعيم الكويت

أخبار العالم

موعد برنامج «أمة 2020» على قناة الراي مع الإعلامي عبدالله بوفتين

أخبار العالم

حجز موعد مرور الأحمدي

أخبار العالم

“الكويت”.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الإثنين

أخبار العالم

أسماء المرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020 (قائمة أسماء غير نهائية)

أخبار العالم

بعد تصريحات معاون وزير القوى العاملة المصرية.. الكويت تستدعي السفير المصري

أخبار العالم

“حجز مواعيد التطعيم في الكويت”.. تعرف إلى رابط وزارة الصحة للتطعيم ضد…

أخبار العالم

من هو محمد عبيد الراجحي؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الرابعة انتخابات…

أخبار العالم

الجهراء الجديدة في أي دائرة انتخابية في انتخابات مجلس الأمة 2020 وأسماء المرشحين بها

أخبار العالم

رابط حجز موعد تطعيم الكويت ضد الإنفلونزا وزارة الصحة Vaccinate Appointments Requestar


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.