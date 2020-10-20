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حجز موعد تطعيم الكويت Vaccinate Appointments Requestar

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد تطعيم الكويت حجز موعد تطعيم الكويت

عبّر الكثيرون من خبراء الصحة العالمية على أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في موسم شتاء 2020-2021 للحماية والوقاية، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد تطعيم الكويت وخطوات الحجز التي تتم إلكترونيًا عبر الرابط الذي دشنته وزارة الصحة الكويتية على شبكة الإنترنت، هذا وتنتشر مراكز الصحة الوقائية التي تقدم التطعيم في كل محافظات دولة الكويت.

1 حجز موعد تطعيم الكويت
2 خطوات حجز موعد تطعيم الكويت
3 رابط حجز موعد تطعيم الكويت

حجز موعد تطعيم الكويت

يمكنك طلب حجز موعد تطعيم الكويت لمراجعة وزيارة مراكز التطعيم المنتشرة في المناطق الصحية في الدولة بالعاصمة والفروانية وحولي والأحمدي والجهراء، كل مراكز تطعيمات الإنفلونزا في الكويت تعمل من الساعة 7.30 صباحًا حتى 1.30 بعد الظهر من الأحد إلى الخميس، ويوم السبت من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا.
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بعض من مراكز تطعيم الإنفلونزا تعمل خلال الفترة المسائية ومواعيد عملها من الساعة 4 مساء حتى الساعة الثامنة مساء، هذا وهناك إقبال كبير من المواطنين على حملة التطعيم الشوية لهذا العام والتي بدأت منتصف أكتوبر 2020.
حجز موعد التطعيم الكويت

خطوات حجز موعد تطعيم الكويت

  • حددت وزارة الصحة الكويتية أماكن تطعيم الإنفلونزا لهذا العام في المحافظات.
  • رابط حجز موعد تطعيم الكويت هو eservices.moh.gov.kw/SPCMS
  • خطوات الحجز بسيطة وتتم خلال دقائق معدودة.
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  • تستكمل خطوات الحجز بوضع البيانات المطلوبة: الاسم، رقم الجوال، الرقم المدني، الرقم المسلسل.
  • حجز موعد تطعيم الكويت
  • تختار بعد ذلك أقرب مركز صحة لأخذ التطعيم.
  • ثم تختار نوع العيادة.
  • ثم تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة.

رابط حجز موعد تطعيم الكويت

هذا ويشهد موقع حجز مواعيد التطعيمات إقبال كبير من المواطنين الكويتيين حيث أن تلك الحملة موجهة في الأساس للمواطن الكويتي، هذا ويتم التطعيم تحت أقصى درجات الأمان، رابط حجز موعد تطعيم الكويت هو:
http://eservices.moh.gov.kw/SPCMS/
وزارة الصحة من جانبها أكدت على ضرور ان يتخذ المواطن كافة الإجراءات الاحترازية عند زيارة المركز الصحي للحصول على تطعيم الإنفلونزا وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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