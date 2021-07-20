تُكثف وزارة الصحة عمليات التطعيم للمواطنين والمقيمين في الكويت، حيث ستكون هناك حملة تطعيمات متنقلة غدا الأربعاء تشمل منطقتي الوفرة والعبدلي لتطعيم المزارعين، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التطعيم للمزارعين في الوفرة والعبدلي، حيث يتم الحجز عبر بوابة مواعيد التطعيم بموقع وزارة الصحة الكويتية، هذا وتسعى الدولة إلى تطعيم جميع المتواجدين على أراضيها في القريب العاجل.

حجز موعد تطعيم المزارعين في الوفرة والعبدلي

حملة التطعيم للمزارعين في الوفرة والعبدلي المتنقلة، ستعمل على فترتين صباحية ومسائية، يوم الأربعاء 21 يوليو 2021 ثاني أيام عيد الأضحى، حيث طالبت الوزارة العاملين في مزارع الوفرة والعبدلي بضرورة حجز موعد قبل الزيارة وأخذ اللقاح، رابط حجز موعد تطعيم المزارعين في الوفرة والعبدلي هو:

https://cov19vaccine.moh.gov.kw/SPCMS/CVD_19_Vaccine_RegistrationAr.aspx

طالبت وزارة الصحة الجميع بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.