حجز موعد تطعيم كورونا الكويت 2021.. الرابط وكيفية التسجيل

كيف يمكنني حجز موعد تطعيم كورونا الكويت 2021، هي من الامور الشائعة التي يزاداد البحث عن طريقتها لاخذ اللقاح رسمياً. توفر دولة الكويت التطعيمات لمجابهة فيروس كورونا من خلال اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد19 ويتم إتاحتها للمواطنين والمقيمين وذلك عن طريق المواعيد المسبقة فالشخص الذي يطلب الحجز بخدمة مقدمة على موقع وزارة الصحة، من خلال استيفاء ملئ البيانات المطلوبة في نموذج إستمارة الحجز سيتم ترتيب موعد قادم له، وستصله رسالة نصية يفيد بميعاد هذا الموعد وفي اي مركز سيكون، وتشير الاحصاءات في الكويت ان نسبة التطعيم ضد كورونا وصلت لنسبة 66.7% بما يحقق المناعة المجتمعية في البلاد.

كورونا الكويت حجز موعد تطعيم

أولوية التطعيم وفق ما تحدده وزارة الصحة- يضم الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الامامية، بما في ذلك اصحاب الامراض المزمنة وذوي الاحتاجات الخاصة بكل أعمارهم. تتبع وزارة الصحة استراتيجية التحصين للفئات المذكورة بنظام اولوية التسجيل، وتعتمد دولة الكويت لقاح فايز بيونتيك الامريكي- الالماني، في التحصين ضد فيروس كورونا

توفر هذه المقالة ملخصاً حول كيفية اخذ لقاح تطعيم كورونا الكويت، وتتم عبر خدمة التسجيل على موقع وزارة الصحة لإعطاءك موعد باليوم والوقت المحددين للاستفادة بالحصول على تطعيم كورونا للحفاظ على مناعتك وسلامتك. ملخص خطوات حجز موعد كورونا الكويت، هي

يذهب الشخص الى موقع وزارة الصحة من هذا الرابط https://www.moh.gov.kw ثم إختيار الخدمات الإلكترونية

وفي قسم مواعيدي بالصفحة الرئيسية يتم الضغط على تسجيل مسبق لتطعيم كوفيد-19.

يتم نقلك الى صفحة إدخال البيانات اللازمة بشكل صحيح لاكمال تسجيلك لاخذ اللقاح والبيانات المطلوبة هي:

رقم البطاقة المدنية لمن يريد اخذ اللقاح

رقم جوازالسفر الخاص به

عنوان الشارع وإسمه

رقم المنزل

كتابة رقم الهاتف

تاكيد رقم الهاتف

إضاقة البريد الالكتروني في الخانة المخصصة لذلك

توضيح المستوى التعليمي وأيضا الوظيفة التي يشغلها حالياً

توضيح المخاطر الصحية إن وجدت لاخذ اللقاح إذا كان الفرد يعاني من مشكلات صحية

وفي النهاية، تقوم بالاقرار بصحة المعلومات المدخلة والضغط على زر إرسال

رابط حجز تطعيم كورونا الكويت

وفرت وزارة الصحة الكويتية رابط موقع خاص بالتسجيل الالكتروني لاخذ لقاحات كورونا بنظام يعتمد تنظيم حجوزات المواعيد المسبقة للتحصين ضد كورونا في مختلف مراكز التطعيم بالكويت، وهو https://cov19vaccine.moh.gov.kw/SPCMS/CVD_19_Vaccine_RegistrationAr.aspx، يمكنك الإطلاع ايضا على رابط وزارة الصحة حجز موعد المجلس الطبي الكويت https://www.klma.org/?p=394129