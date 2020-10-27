حجز موعد تقديم طلبات التسجيل بالصندوق الخيري لرعاية الطلبة البدون 2020-2021

أعلنت وزارة التربية رسميًا عن بدء تلقي طلبات التسجيل بالصندوق الخيري لرعاية الطلبة غير محددي الجنسية للعام الدراسي 2020-2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التسجيل بالصندوق الخيري للطلبة البدون، وخطوات حجز الموعد، حيث أعلنت وزارة التربية أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق عبر منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية.

حجز موعد التسجيل بالصندوق الخيري لرعاية الطلبة البدون

قالت وزارة التربية، أن ميزانية الصندوق الخيري للموسم الدراسي 2020-2021 هي سبعة ملايين دينار حيث من المرتقب أن يستفيد من الصندوق هذا العام ما يزيد عن 18 ألف من الطلبة غير محددي الجنسية، وأكدت أن حجز موعد لتقديم طلبات التسجيل في الصندوق الخيري يتم إلكترونيًا في دقائق معدودة.

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يتم استقبال طلبات المراجعين في مبنى التعليم الخاص في منطقة مبارك الكبير، ومواعيد العمل من الساعة 3 مساء حتى السابعة مساء.

خطوات حجز موعد التسجيل الصندوق الخيري لرعاية الطلبة البدون

أولى خطوات حجز موعد التسجيل في الصندوق الخيري للطلبة البدون هو الذهاب إلى منصة متى.

رابط منصة متى لحجز المواعيد المركزية هو meta.e.gov.kw

يجب أن يكون لك حساب على المنصة، في حالة لم يكن لديك حساب تختار الدخول كمستخدم جديد.

إذا كان لك حساب على منصة متى، تقوم بتسجيل الدخول عبر الرقم المدني وكلمة المرور.

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عند الدخول على حسابك تختار البحث عن خدمات أخرى.

تختار وزارة التربية.

تختار نوع المعاملة وهي تقديم طلبات التسجيل بالصندوق الخيري.

تحديد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد تسجيل الطلبة البدون في الصندوق الخيري

بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات للاستفادة من الصندوق الخيري، سوف تقوم لجنة مختصة من وزارة التربية بفرز الطلبات، وتحديد المستحقين للاستفادة بدعم الصندوق الخيري، حيث تعلن عن أسماء المستفيدين بعد فحص الطلبات، رابط حجز موعد التسجيل بالصندوق الخيري للطلبة البدون هو:

meta.e.gov.kw

تطالب وزارة التربية كافة المراجعين بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خلال المراجعة وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.