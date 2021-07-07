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حجز موعد وزارة التعليم العالي في الكويت والجامعة 2021

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد جامعة الكويت حجز موعد جامعة الكويت

تُطبق وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت نظام حجز المواعيد على كل مراجعي إدارات الجامعة منذ منتصف العام الماضي وخلال 2021 والفترة القادمة، وذلك بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم، نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد جامعة الكويت، وخطوات الحجز البسيطة، حتى الحصول على باركود المراجعة، تُطبق دولة الكويت نظام حجز المواعيد في كل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة للدولة، حفاظًا على سلامة الجميع.

1 خطوات حجز موعد وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت 2021
2 رابط حجز موعد التعليم العالي الكويت

خطوات حجز موعد وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت 2021

  • يتم الحجز عبر موقع “متى” المركزي الحكومي الكويتي.
  • رابط حجز موعد جامعة الكويت هو metaprodapp.azurewebsites.net
  • يجب ان يكون لديك حساب على منصة متى للمواعيد، أن لم يكن لديك حساب تختار “التسجيل كمستخدم جديد”.
  • تسجيل الدخول على منصة متى.
  • تختار مواعيد “وزارة التعليم العالي” أو “جامعة الكويت”.
  • تقوم بإدخال البيانات المطلوبة.
  • تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد التعليم العالي الكويت

مع قرب بداية العام الدراسي الجديد في الكويت، تظهر الكثير من المعاملات التي يجب إنجازها مع مختلف إدارات الجامعة ومنها عمادة القبول والتسجيل بالكويت، تجهيزًا لبداية الدراسة والتي من المرتقب أن تبدأ خلال شهر أكتوبر القادم، رابط حجز موعد جامعة الكويت هو:
https://metaprodapp.azurewebsites.net/
يجب أن تحتفظ بصورة باركود مراجعة الجامعة على هاتفك الجوال حتى تقدمه للموظف المختص، كما يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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