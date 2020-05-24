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حجز موعد جراند هايبر الكويت moci.shop Grand Hyper

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد جراند هايبر حجز موعد جراند هايبر

حجز موعد تسوق جراند هايبر الكويت هو أهم ما يشغل تفكير الجميع من المواطنين والمقيمين في الكويت العاصمة وحولى والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير والجهراء، حيث نقدم من خلال هذا التقرير عبر موقعنا كلمة دوت أورج رابط حجز موعد جراند هايبر الكويت من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة والذي تم تدشينه رسميًا، الموقع الجديد يهدف إلى تحقيق عدم الازدحام في فروع الأسواق الموازية وفروع الجمعيات بمختلف مناطق الدولة.

حجز موعد جراند هايبر الكويت

يمكنك حجز موعد جراند هايبر الكويت بكل سهولة من خلال موقع وزارة التجارة الكويتية، ويتم التسجيل للحصول وأخذ موعد عن طريق رقم البطاقة، والرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة، والبريد الإلكتروني، يتم التسوق وحجز الموعد في الجمعية أو السوق الموازي المتواجد في منطقة سكنك، رابط حجز موعد جراند هايبر هو:
moci.shop
إذا كنت تسكن في منطقة غير المتواجدة في البطاقة تختار خيار سكن غير المسجل بالبطاقة.
بعد التسجيل تحصل على باركود تُبرزه على بوابات جراند هايبر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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