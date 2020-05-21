حجز موعد جمعية الجهراء moci.shop kuwait

رابط حجز موعد جمعية الجهراء وموقع وزارة التجارة لحجز موعد جمعية النسيم بمحافظة الجهراء هو أهم ما يشغل تفكير الجميع خلال الساعات القليلة القادمة، وللاستعلام وأخذ موعد جمعية الجهراء والنسيم من هنا حيث يتابع موقع klma.org أخر أخبار وزارة التجارة ونظام حجز مواعيد التسوق بالكويت، هذا ويستمر نظام فرض حظر التجول بكل محافظات الكويت حتى نهاية مايو الجاري حفاظًا على الجميع من المواطنين الكويتيين والمقيمين.

حجز موعد جمعية الجهراء والنسيم

حقق نظام حجز مواعيد التسوق بالجمعيات نجاح كبير في تخفيف الازدحام على المجمعات الاستهلاكية في الجهراء والنسيم وكل المجمعات الاستهلاكية في كل مناطق ومحافظات الكويت، التسجيل لأخذ موعد الجميع يتم بكل سهولة بعد تسجيل بياناتك، من خلال الرقم المدني والرقم المسلسل، والبريد الإلكتروني الخاص بك، رابط حجز موعد جمعية الجهراء والنسيم هو:

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هذا وبعد تسجيل وأخذ موعد تسوق بالجمعية، تحصل على باركود والذي تقدمه على بوابة الجمعية، وعليك الاحتفاظ ببيانات الحجز.