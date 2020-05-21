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حجز موعد جمعية الجهراء moci.shop kuwait

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد جمعية الجهراء والنسيم حجز موعد جمعية الجهراء والنسيم

رابط حجز موعد جمعية الجهراء وموقع وزارة التجارة لحجز موعد جمعية النسيم بمحافظة الجهراء هو أهم ما يشغل تفكير الجميع خلال الساعات القليلة القادمة، وللاستعلام وأخذ موعد جمعية الجهراء والنسيم من هنا حيث يتابع موقع klma.org أخر أخبار وزارة التجارة ونظام حجز مواعيد التسوق بالكويت، هذا ويستمر نظام فرض حظر التجول بكل محافظات الكويت حتى نهاية مايو الجاري حفاظًا على الجميع من المواطنين الكويتيين والمقيمين.

حجز موعد جمعية الجهراء والنسيم

حقق نظام حجز مواعيد التسوق بالجمعيات نجاح كبير في تخفيف الازدحام على المجمعات الاستهلاكية في الجهراء والنسيم وكل المجمعات الاستهلاكية في كل مناطق ومحافظات الكويت، التسجيل لأخذ موعد الجميع يتم بكل سهولة بعد تسجيل بياناتك، من خلال الرقم المدني والرقم المسلسل، والبريد الإلكتروني الخاص بك، رابط حجز موعد جمعية الجهراء والنسيم هو:
moci.shop
هذا وبعد تسجيل وأخذ موعد تسوق بالجمعية، تحصل على باركود والذي تقدمه على بوابة الجمعية، وعليك الاحتفاظ ببيانات الحجز.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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