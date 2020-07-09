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حجز موعد جمعية تعاونية الكويت moci.shop

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد جمعية الكويت حجز موعد جمعية الكويت

رابط حجز موعد جمعية في الكويت هو الرابط الذي وفرته وزارة التجارة والصناعة لتوفير باركود زيارة للجمعية خلال الفترة الحالية والمرحلة الثانية من خطة الدولة لعودة الحياة إلى طبيعتها، ويمكنك من خلال موقع وزارة التجارة الكويتية حجز موعد جمعية الجهراء والواحة وحولى والفروانية، وجمعية السالمية والعديلية والنسيم والسرة والأندلس وكل جمعيات الدولة، حيث تستطيع من خلال نظام المواعيد حجز موعد أسبوعي للتسوق في أي من جمعيات الكويت بحسب منطقة سكنك.

حجز موعد جمعية الكويت

  • خطوات حجز الموعد سهلة ويسيرة على الجميع من المواطنين والمقيمين بالكويت.
  • رابط حجز موعد جمعية الذي وفرته وزارة التجارة الكويتية هو moci.shop
  • تقوم بإدخال بياناتك وهي الرقم المدني والرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة ورقم النقال والبريد الإلكتروني.
  • تختار الجمعية التعاونية طبقًا لمقر سكنك، أو يمكنك حجز موعد جمعية غير المسجلة بالبطاقة عبر الرقم الآلي.
  • تختار اليوم وموعد الحجز.
  • يرسل لك الموقع رسالة تأكيد للحجز على بريدك الإلكتروني.
  • تلتقط صورة لباركود جمعية تعاونية عبر هاتفك النقال.
  • تقدم الباركود لموظفي الأمن عند بوابات الجمعية التعاونية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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