حجز موعد جمعية خيطان التعاونية moci.shop

عادت وزارة التجارة إلى تفعيل رابط حجز موعد الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية أثناء مدة الحظر الجزئي في الكويت خلال شهر مارس 2021 والأسبوع الأول من شهر أبريل، ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات ورابط حجز موعد جمعية خيطان التعاونية وهي واحدة من أكبر جمعيات الفروانية، هذا ويتيح نظام الحجز الحصول على باركود جمعية خيطان لتقديمه إلى الجهات الأمنية في الطريق إلى الجمعية وإلى موظفي الاستقبال أيضًا، هذا النظام يتيح الخروج للتسوق بعد الخامسة من المكان المحدد في الحجز والباركود.

حجز موعد جمعية خيطان

أصدر مجلس الوزراء الكويتي توجيهاته إلى وزارة التجارة بتدشين رابط حجز الجمعيات التعاونية مع بداية تطبيق الحظر، وبالفعل قامت وزارة التجارة بتفعيل نظام الحجز الإلكتروني والذي كان معمولا به العام الماضي.

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يحافظ نظام حجز مواعيد التسوق الغذائي على منع حدوث أي تكدس داخل الجمعيات التعاونية، ويحقق الحفاظ على سلامة الجميع سواء المتسوقين من الكويتيين أو المقيمين أو العاملين داخل الجمعيات التعاونية والأسواق الفرعية.

خطوات حجز موعد جمعية خيطان

أولى الخطوات هي الذهاب إلى موقع نظام الحجز.

رابط حجز جمعية خيطان التعاونية هو: moci.shop

تقوم بإدخال البيانات المطلوبة وهي: الرقم المدني، الرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف.

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بعد ذلك تختار سبب الحجز “الجمعيات التعاونية”.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ الحجز، ثم التأكيد على ذلك.

تحصل على باركود الجمعية التعاونية.

تحتفظ بصورة الباركود جمعية خيطان على هاتفك.

رابط حجز موعد جمعية خيطان

تعمل جمعية الشويخ والجمعيات التعاونية في كل مناطق ومحافظات الكويت خلال فترة الحظر الجزئي من الخامسة حتى العاشرة مساء، أكدت وزارة التجارة بأنه لن يسمح بدخول أي متسوق في أوقات الحظر بدون الباركود، رابط حجز موعد جمعية خيطان وكل جمعيات الفروانية والكويت هو:

https://www.moci.shop/

يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز وهو الباركود على هاتفك النقال لتقديمه للجهات المختصة أثناء التسوق.