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حجز موعد جمعية موقع وزارة التجارة

بواسطة محمود عطا الله
موقع وزارة التجارة حجز موعد جمعية موقع وزارة التجارة حجز موعد جمعية

رابط حجز موعد جمعية تعاونية الجهراء والفروانية والأحمدي والعاصمة وحولى ومبارك الكبير هو ما يشغل تفكير الجميع في كل محافظات الدولة منذ منتصف أبريل الماضي وبداية فترات منع التجول، رابط موقع وزارة التجارة لحجز مواعيد الجمعيات التعاونية للحصول على الباركود دشنته الدولة وتحديدًا وزارة التجارة والصناعة لتخفيف الزحام على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية للحفاظ على الجميع، وقد نجحت الخطة بالفعل ومنع حدوث أي ازدحامات في الجمعيات التعاونية.

رابط حجز موعد جمعية موقع وزارة التجارة

طريقة حجز موعد للجمعية التعاونية الكويت سهل جدًا ويتم من خلال بياناتك الشخصية، باركود حجز التسوق يتم للمنطقة التي تسكن بها، لكن إذا كنت تسكن في منطقة غير المسجلة في البطاقة عليك بتسجيل الرقم الآلي للجهراء أو الفروانية أو حولى أو مبارك الكبير أو العاصمة بحسب منطقة سكنك، رابط حجز موعد جمعية هو:
moci.shop
تصريح موعد تسوق للجمعية هو الباركود الذي تُقدمه عند دخولك من بوابة الجمعية بالمنطقة التي تسكن بها، هذا ويجب أن تحتفط بكل بيانات الحجز، هذا ويتيح النظام إمكانية إلغاء الحجز.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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