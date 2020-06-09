رابط حجز موعد جمعية تعاونية الجهراء والفروانية والأحمدي والعاصمة وحولى ومبارك الكبير هو ما يشغل تفكير الجميع في كل محافظات الدولة منذ منتصف أبريل الماضي وبداية فترات منع التجول، رابط موقع وزارة التجارة لحجز مواعيد الجمعيات التعاونية للحصول على الباركود دشنته الدولة وتحديدًا وزارة التجارة والصناعة لتخفيف الزحام على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية للحفاظ على الجميع، وقد نجحت الخطة بالفعل ومنع حدوث أي ازدحامات في الجمعيات التعاونية.

رابط حجز موعد جمعية موقع وزارة التجارة

طريقة حجز موعد للجمعية التعاونية الكويت سهل جدًا ويتم من خلال بياناتك الشخصية، باركود حجز التسوق يتم للمنطقة التي تسكن بها، لكن إذا كنت تسكن في منطقة غير المسجلة في البطاقة عليك بتسجيل الرقم الآلي للجهراء أو الفروانية أو حولى أو مبارك الكبير أو العاصمة بحسب منطقة سكنك، رابط حجز موعد جمعية هو:

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تصريح موعد تسوق للجمعية هو الباركود الذي تُقدمه عند دخولك من بوابة الجمعية بالمنطقة التي تسكن بها، هذا ويجب أن تحتفط بكل بيانات الحجز، هذا ويتيح النظام إمكانية إلغاء الحجز.