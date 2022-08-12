حجز موعد جوازات البحرين عبر Mawaeid شؤون الجنسية والجوازات والإقامة شرح مفصل

سمحت حكومة مملكة البحرين بالحصول على موعد مسبق لترتيب زيارة إلى أحد الفروع التابعة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بهدف إنجاز المعاملات والخدمات للمواطنين والمقيمين في مراكز الخدمة وذلك في فرع مدينة عيسى والمجمع الأمني في مدينة المحرق التابعان لها، حيث تقدم الجوازات مجموعة من الخدمات التي يجب تنزيل وتعبئة استمارتها قبل حجز موعد حسب التاريخ والوقت لغرض إنجازها،( بالحصول على إصدار جواز السفر البحريني لأول مرة) فعلى المستفيد طلب موعده من خلال تطبيق مواعيد المفعل من قبل وزارة الداخلية والمتوافق هذا التطبيق مع الأجهزة الذكية بالنظامين آي أو اس وللاندرويد والمتاح على متجر أبل ستور وجوجل بلاي، ونحيلكم في هذه المقالة الى تسلسل خطوات حجز موعد في شؤون الجنسية في البحرين كذلك نشر أوقات العمل في شؤون الجنسية والجوازات.

حجز جوازات البحرين عبر تطبيق مواعيد

لحجز موعد للجوازات تحتاج إلى الدخول على تطبيق مواعيد المتاح على متاجر جوجل بلاي وأب ستور.

ستُحدّد القسم المسمى شؤون الجنسية والجوازات والإقامة من واجهة التطبيق بالضغط عليه.

يبدء المستفيد الراغب بموعد مسبق الضغط على أحد مراكز الخدمة التابعة لشؤون الجنسية والجوازات وهي (مدينة عيسى، المجمع الأمني المحرق) عبر الضغط على خيار أختر.

تحديد النوع للخدمات المراد إجراء زيارة لإنجازها وهي خدمات التأشيرات والإقامة او خدمات جواز السفر

في حال أخترت خدمات التأشيرات والإقامة، سيطلب منك تحديد خدمات التأشيرات والإقامة(الفترة الصباحية) أو خدمات التأشيرات والإقامة( الفترة المسائية) او خدمات التأشيرات والإقامة لذوي الهمم،

ولكن إذا أخترت خدمات جواز السفر ستختار إحدى الخدمات التالية استبدال جواز السفر إصدار جواز سفر/تذاكر مرور خدمات جواز السفر لذوي الهمم ثم تأتي خطوة تعبئة نموذج البيانات الأساسية وهي (الرقم الشخصي )، (تاريخ انتهاء البطاقة الذكية، رقم المجمع، رقم الموبايل) النقر فوق مربع سجل إدخال كود التحقق المستلم عبر الهاتف والنقر على تحقق تحديد الموعد المناسب بحسب التاريخ والوقت المتاح مع إمكانية التعديل او الغاء المواعيد



الجوازات مدينة عيسى أوقات عمل

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات بمملكة البحرين عن تمديد ساعات العمل او الدوام الرسمي في كُلٌ من مراكز الخدمة لشؤون الجوازات بفرعيها المتواجد في مدينة عيسى، مجمع الأمني المحرق، وذلك إعتباراً من تاريخ 7 أغسطس 2022، وفقاً للمواعيد التالية لساعات العمل التي أصبحت ضمن التعديل الجديد من السابعة والنصف صباحاً وحتى السابعة مساءاً، لتقديم خدمات إدارة التأشيرات والإقامة وإدارة الجوازات. وستكون مواعيد العمل في الجوازات لإستقبال المراجعين الكرام في أيام الأسبوع كما يلي:ـ

الأحد من 07:30 am – إلى 07:00 pm

الأثنين من 07:30 am – إلى 07:00 pm

الثلاثاء من 07:30 am – إلى 07:00 pm

الأربعاء من 07:30 am – إلى 07:00 pm

الخميس من 07:30 am – إلى 07:00 pm