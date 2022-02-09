حجز موعد جوازات البدون مادة 17

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد جوازات البدون حجز موعد جوازات البدون مادة 17

أعلنت الإدارة العامة للجنسية والجوازات بوزارة الداخلية، أنها سوف تبدأ في استقبال مراجعي المادة 17 بداية من يوم الأحد الموافق 13 فبراير 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد جوازات البدون مادة 17 من منصة متى المركزية لمراجعة قسم الجنسية والجوازات لغير محددي الجنسية في دولة الكويت، وأكدت الإدارة على أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق بناء على قرارات مجلس الوزراء.

1 جوازات البدون مادة 17
2 خطوات حجز موعد جوازات مادة 17
3 رابط حجز موعد جوازات البدون مادة 17

جوازات البدون مادة 17

من الجدير بالذكر أنه من الأوراق المطلوبة لمعاملات جوازات غير محددي الجنسية البدون في الكويت هي تقديم بطاقة أمنية جديدة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، كما يجب ان تكون ردود الجهات الأمنية حديثة مثل الأدلة الجنائية وغيرها، يجب حجز موعد من منصة متى الحكومية للمراجعة، هذا ويعمل قسم الجوازات مادة 17 في الكويت على تقديم خدمة سريعة لكل المراجعين.

خطوات حجز موعد جوازات مادة 17

  • أول خطوة هي التوجه لمنصة متى المركزية الحكومية.
  • يجب أن يكون لك حساب على المنصة.
  • في حال عدم امتلاكك حساب على منصة متى تقوم بإنشاء حساب جديد.
  • بعد الحصول على حسابك تختار وزارة الداخلية.
  • تختار القسم الخاص بجوازات البدون مادة 17 لحجز موعد عليه.
  • تُدخل البيانات المطلوبة.
  • تختار موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد جوازات البدون مادة 17

بعد إتمامك لك الخطوات السابقة والتي تتم في دقائق معدودة، يُرسل لك نظام منصة متى، رسالة تحتوي على بيانات وباركود حجز الجوازات، حيث تحتفظ بصورة الباركود على هاتفك النقال أو جهازك الذكي، رابط حجز جوازات البدون مادة 17 الكويت هو:
رابط منصة متى
يجب أن تتخذ كل الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، حفاظا على سلامتك وسلامة الجميع من المراجعين والكادر الإداري.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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تعليق 1
  1. ابراهيم عبدالكريم حمود العنزي يقول

    تجدد جواز ماده ١٧

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