حجز موعد جوازات الرقعي محافظة الفروانية

تخدم إدارة جوازات الرقعي بمحافظة الفروانية قطاعات كبيرة من المواطنين والمقيمين، حيث قررت الإدارة عدم استقبال أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد جوازات الرقعي وطريقة الحجز إلكترونيًا على شبكة الإنترنت عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية، معاملات جوازات الفروانية متنوعة وكثيرة، منها: معاملات جوازات السفر بأنواعها، ومعاملات الإقامات وشؤون الإقامة لغير الكويتيين.

حجز موعد جوازات الرقعي

منذ بداية شهر يوليو 2020 وتنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الكويتي، قررت وزارة الداخلية استقبال المراجعين في كل إداراتها لتقديم كافة الخدمات والمعاملات التي تقدمها الوزارة للجمهور من الكويتيين وغير الكويتيين.

شاهد أيضًا: رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويت

من ضمن إدارات وزارة الداخلية، يأتي حجز موعد جوازات الرقعي في محافظة الفروانية، حيث أدى نظام الحجز إلى تنظيم العمل داخل مبنى الجوازات بالرقعي، كما منع حدوث أي تكدس وازدحام داخل الإدارة، كما قلل نظام الحجز مدة بقاء العميل في المقر للحصول على المعاملة.

خطوات حجز موعد جوازات الرقعي

1- موقع وزارة الداخلية في الكويت هو رابط حجز موعد جوازات الرقعي.

2- أولى خطوات حجز موعد جوازات الفروانية الرقعي هو الدخول إلى موقع وزارة الداخلية وهو: moi.gov.kw

3- تختار “منصة المواعيد” من القائمة الرئيسية للموقع.

4- ثم تختار “إدارة شؤون الإقامة”.

شاهد أيضًا: رابط حجز موعد منطقة الفروانية التعليمية

5- بعد ذلك تضع البيانات المطلوبة.

6- اختيار إدارة شؤون الإقامة وهي “جوازات الفروانية”.

7- اختيار المعاملة.

8- تحديد تاريخ وموعد المراجعة.

9- يُرسل لك الموقع رسالة بها بيانات الحجز وباركود الزيارة.

رابط حجز موعد جوازات الرقعي

قالت إدارة شؤون الإقامة في جوازات الرقعي محافظة المنوفية، أنه يجب أن يحتفظ المراجع بصورة بيانات الحجز وباركود المراجعة على هاتفه الجوال، حيث يقدم البيانات والباركود لموظفي الاستقبال عند المراجعة، رابط حجز موعد جوازات الرقعي هو:

moi.gov.kw

هذا وتبذل إدارة جوازات الفروانية أقصى المجهودات لتسهيل حصول المراجع على المعاملة وفي وقت قياسي.