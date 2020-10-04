قررت وزارة الداخلية منذ بداية يوليو 2020 ضرورة حجز موعد إلكتروني عبر منصتها قبل مراجعة إداراتها ومنها جوازات الفروانية في منطقة الرقعي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد جوازات الفروانية الرقعي وخطوات الحجز وتحديد موعد المراجعة، هذا وتخدم جوازات الفروانية قطاع كبير جدًا من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت، وتقدم خدمات ومعاملات هامة جدًا أهمها معاملات الجوازات والإقامات.

حجز موعد جوازات الفروانية الرقعي

طالبت إدارة شؤون الإقامة في جوازات الفروانية الرقعي ضرورة أن يتخذ المراجعين كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، واختيار المعاملة بدقة عند حجز موعد جوازات الرقعي، كما يجب أن يستوفي المراجع كل المستندات المطلوبة قبل المراجعة.

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إدارة جوازات الفروانية تُقدم كافة سُبل الراحة للمراجعين من المواطنين والمقيمين لإنهاء كافة المعاملات بيسر وسهولة، حيث يتم تنظيم العمل داخل إدارة شؤون الإقامة بشكل متميز.

خطوات حجز موعد جوازات الفروانية الرقعي

أول خطوات حجز موعد جوازات الفروانية هو الذهاب إلى منصة مواعيد وزارة الداخلية.

رابط حجز مواعيد جوازات الرقعي هو: moi.gov.kw

كما ذكرنا الخطوات بسيطة وتتم في دقائق معدودة.

عند الدخول على الواجهة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية تختار “منصة المواعيد”.

بعدها تختار “الإدارة العامة لشؤون الإقامة”.

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الخطوة التالية تضع الرقم المدني في الخانة المخصصة.

تختار “جوازات الفروانية”.

تختار المعاملة وتُكمل البيانات المطلوبة.

تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة.

رابط حجز موعد جوازات الفروانية

في نهاية خطوات الحجز، تحصل على رسالة بها بيانات موعد الحجز والمراجعة، وتحصل على الباركود، حيث يجب أن تحتفظ بصورة بيانات الحجز والباركود على هاتفك النقال، حتى تُظهرهما لموظفي الاستقبال عند الزيارة ووقت المراجعة، رابط أخذ موعد جوازات الفروانية هو:

moi.gov.kw

حقق نظام حجز المواعيد مع جوازات الكويت نجاح كبير في تنظيم العمل، كما كان له مردود جيد في تحسين جودة الخدمة الحكومية، ومنع حدوث تكدس داخل دوائر جوازات الكويت.