حجز موعد جوازات الكويت إدارة الجنسية ووثائق السفر (منصة مواعيد وزارة الداخلية)

ننشر رابط حجز موعد جوازات الكويت وإدارة الجنسية ووثائق السفر للمراجعين الراغبين في زيارة إحدى مقرات الإدارة بخصوص معاملات الجواز الإلكتروني وغيرها من معاملات الجنسية، حيث يتمكن المراجع إلكترونيًا وبسهولة من خلال هذا الرابط حجز موعد مركز الهوية الوطنية أو أي من مكاتب الخدمة تلك الإدارة التابعة بدورها لوزارة الداخلية الكويتية والتي دشنت منصة إلكترونية لحجز المواعيد لأخذ موعد مُسبق قبل زيارة ومراجعة أي إدارة من إداراتها، وذلك تطبيقًا لتعميم وزارة الداخلية الخاص بخطة عودة الحياة إلى طبيعتها في الكويت.

حجز موعد جوازات الكويت ومراكز الهوية الوطنية

تذهب إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهو moi.gov.kw

من القائمة الرئيسية للموقع تختار منصة المواعيد، ثم تختار إدارة الجنسية ووثائق السفر.

تستكمل خطوات حجز موعد جوازات الكويت ومركز الهوية الوطنية بإدخال البيانات الأساسية المطلوبة.

تختار وتحجز الموعد والتاريخ لمراجعة الجوازات وإدارة الجنسية.

تحصل على باركود حجز الجوازات والجنسية.

تلتقط صورة على الموبايل لباركود الحجز.

رابط حجز موعد جوازات الكويت ومراكز الهوية الوطنية

من أكثر خدمات إدارة الجنسية ووثائق السفر والتي تتطلب حضور المراجع شخصيًا بموعد مُسبق خدمات جواز السفر الكويتي، سواء تجديد أو بدل فاقد أو طلب جواز سفر لأول مرة، رابط حجز موعد جوازات الكويت هو: moi.gov.kw

ويمكنك الاستعلام عن حالة الجواز عبر الدخول على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار إدارة الجنسية.