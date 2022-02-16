حجز موعد جوازات الكويت 2022 موقع meta الحكومي

أكدت وزارة الداخلية بأنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق لمراجعة كافة الإدارات التابعة للوزارة في كافة محافظات الكويت، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد جوازات الكويت للمواطنين والمقيمين وغير محددي الجنسية، كما نُقدم لكم شرح مُبسط لطريقة الحجز أون لاين عبر موقع متى المركزي للمواعيد الحكومية في دولة الكويت، يذكر أن وزارة الداخلية قد نقلت منصتها لحج المواعيد إلى موقع متى منذ نهاية العام الماضي.

حجز موعد جوازات الكويت 2022 بالخطوات

1- أول خطوة لحجز موعد الجوازات بدولة الكويت هو الذهاب لمنصة متى الحكومية.

2- رابط منصة متى المركزية هو meta.e.gov.kw

3- يجب أن يكون لديك حساب على منصة متى، وفي حال عدم إمتلاكك حساب تقوم بإنشاء حساب جديد.

4- عند الدخول على حسابك تختار وزارة الداخلية.

5- إذا كنت مواطن كويتي وتريد حجز موعد للجوازات تختار إدارة وثائق السفر والجنسية.

6- إذا كنت مُقيم تختار إدارة شؤون الإقامة، ثم تختار إدار الجوازات التابع لها محل سكنك سواء جوازات حولي أو مبارك الكبير أو غيرها من الفروع.

7- تُقدم الدولة خدمات الجوازات للمواطنين لكويتيين في فروعها بمراكز خدمة المواطن وفروع إدارة الجنسية ووثائق السفر.

8- تقوم بعد ذلك بتحديد موعد وتاريخ المراجعة ثم تُقدم الطلب.

9- يُرسل لك نظام منصة متى، رسالة بها بيانات الحجز، وباركود الجوازات للمراجعة.

رابط حجز موعد جوازات الكويت 2022

يمكنك بداية خطوات حجز الموعد من خلال تطبيق سهل الإلكتروني الكويتي المجموع للخدمات الحكومية، من خلال مواعيد في هذا التطبيق المميز والمتطور، إذا كنت قد اخترت طريقة الحجز عبر منصة متى، فرابط حجز موعد جوازات الكويت 2022 هو:

منصة متى

يجب ان تُقدم صورة باركود الحجز قبل الدخول إلى مركز الخدمة للمراجعة وإنجاز معاملتك، كما يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتك وسلامة الجميع.