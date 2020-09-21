حجز موعد جوازات حولي – باركود مركز خدمة المواطن غرب مشرف وأوقات العمل

ننشر رابط حجز موعد جوازات حولي للراغبين في المراجعة بخصوص جوازات السفر جديد أو تجديد جواز أو بدل فاقد، وهو نفس رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن غرب مشرف الذي يقدم خدمات الجوازات ووثائق السفر، والكثير من المعاملات الحكومية الهامة، كما نستعرض من خلال هذا التقرير أوقات عمل مركز خدمة المواطن غرب مشرف.

حجز موعد جوازات حولي مركز خدمة المواطن غرب مشرف

بدأ إدارات وزارة الداخلية في استقبال الجمهور مع بداية يونيو 2020، ومن ضمن إدارات الداخلية الكويتية تلك، مكاتب إدارة وثائق السفر والجنسية، ومراكز خدمة المواطن، حيث أكدت الداخلية أنه لن يتم استقبال أي مواطن بدون حجز موعد مُسبق.

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حجز موعد مركز خدمة المواطن غرب مشرف لإنهاء معاملات جوازات حولي يتم بكل بساطة من خلال خطوات تتم في دقائق معدودة، هذا ويجب أن تستوفي أوراقك قبل الزيارة حتى تُنهي المعاملة بسرعة ونجاح.

خطوات حجز موعد جوازات حولي مركز خدمة غرب مشرف

أول خطوات حجز موعد جوازات حولي الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية moi.gov.kw

ثاني خطوات حجز موعد مع مركز خدمة المواطن غرب مشرف اختيار منصة المواعيد من القائمة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية.

اختيار الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر

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وضع الرقم المدني.

اختيار جوازات حولي.

وضع البيانات المطلوبة.

تحديد موعد ووقت مراجعة جوازات حولي.

رابط حجز موعد جوازات حولي الكويت

أوقات عمل مركز خدمة المواطن غرب مشرف من الساعة الثامنة صباحًا، حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، يقع مركز الخدمة هذا في ضاحية مبارك العبدالله، رابط حجز موعد جوازات حولي هو:

moi.gov.kw

يجب أن تحتفظ على هاتفك بصورة باركود حجز موعد مع جوازات حولي حتى تًقدمه لموظفي الاستقبال عند زيارة المركز