حجز موعد جوازات حولي مركز مشرف meta..gov.kw

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق، وأن حجز مواعيد مراجعة الإدارات التابعو لها يتم عبر منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية في دولة الكويت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد جوازات حولي مركز غرب مشرف.

شاهد أيضا: رابط تجديد الجواز الكويتي أون لاين

وخطوات الحجز حتى الحصول على باركود منصة متى، ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية، قد نقلت منصتها لحجز المواعيد إلى منصة متى في منتصف شهر سبتمبر الجاري، حيث من المرتقب أن تنضم كل الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية إلى المنصة خلال الفترة القادمة.

خطوات حجز موعد جوازات حولي

كما أكدت وزارة الداخلية لمراجعة جوازات مشرف أو أي من الإدارات التابعة لها يجب حجز موعد على منصة متى.

رابط حجز موعد جوازات حولي هو من هنا .

. تقوم بتسجيل الدخول على حسابك في منصة متى.

شاهد أيضا: طريقة استخدام تطبيق سهل والتصديق مع تطبيق هويتي

إذا لم يكن لديك حساب على منصب متى، يجب أن تقوم بإنشاء حساب جديد.

تقوم بتسجيل الدخول.

تختار وزارة الداخلية.

تختار إدارة الجنسية ووثائق السفر.

تختار مركز خدمة جوازات حولي غرب مشرف.

تختار المعاملة.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد جوازات حولي

بعد قيامك بكل خطوات الحجز، يرسل لك نظام منصة متى رسالة تضم كل بيانات حجزك وتاريخ وموعد المراجعة ولذي قمت باختياره، كما تحتوي على باركود الحجز وهو ما تقدمه لموظف الاستقبال حتى تتمكن من دخول مركز غرب مشرف، رابط حجز موعد جوازات حولي هو:

https://metaprodapp.azurewebsites.net/

شددت وزارة الداخلية على كل المراجعين ضرورة اتخاذ كافة الإجراءا ت الاحترازية عند الزيارة.