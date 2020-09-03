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حجز موعد جوازات مبارك الكبير

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد جوازات مبارك الكبير حجز موعد جوازات مبارك الكبير

ننشر رابط حجز موعد جوازات مبارك الكبير لكل الراغبين في مراجعة جوازات الكويت لإنهاء خدمة ومعاملة تتعلق بجواز السفر في الكويت، كما نستعرض معكم خطوات حجز موعد مركز خدمة المواطن العدان والذي يُقدم خدمات الجوازات في محافظة مبارك الكبير، هذا وتستقبل جوازات مبارك الكبير وكل الإدارات التابعة لوزارة الداخلية في كل محافظات الكويت المراجعين بعد حجز موعد مُسبق وذلك منذ بداية يوليو الماضي.

1 حجز موعد جوازات مبارك الكبير
2 رابط حجز موعد مبارك الكبير

حجز موعد جوازات مبارك الكبير

خدمة الجوازات في مبارك الكبير يقدمها مركز خدمة المواطن في العدان قطعة 7، رابط حجز جوازات مبارك الكبير تتم عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، حيث يتم الحجز من خلال خطوات بسيطة، يهدف نظام المراجعة بعد حجز موعد إلى منع حدوث تكدس داخل المقرات الحكومية، وذلك للحفاظ على صحة الجميع سواء المراجعين أو الموظفين.

رابط حجز موعد مبارك الكبير

تبدأ خطوات الحجز بالتوجه إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية الإلكتروني على شبكة الإنترنت، واختيار منصة المواعيد من القائمة الرئيسية، ثم اختيار مركز خدمة المواطن، رابط حجز موعد جوازات مبارك الكبير هو:
moi.gov.kw
يطلب منك نظام الحجز الرقم المدني، وتحديد الصفة مواطن أو مقيم، ثم اختيار المحافظة ومركز الخدمة المطلوب، وإدخال البيانات المطلوبة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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