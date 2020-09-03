ننشر رابط حجز موعد جوازات مبارك الكبير لكل الراغبين في مراجعة جوازات الكويت لإنهاء خدمة ومعاملة تتعلق بجواز السفر في الكويت، كما نستعرض معكم خطوات حجز موعد مركز خدمة المواطن العدان والذي يُقدم خدمات الجوازات في محافظة مبارك الكبير، هذا وتستقبل جوازات مبارك الكبير وكل الإدارات التابعة لوزارة الداخلية في كل محافظات الكويت المراجعين بعد حجز موعد مُسبق وذلك منذ بداية يوليو الماضي.

حجز موعد جوازات مبارك الكبير

خدمة الجوازات في مبارك الكبير يقدمها مركز خدمة المواطن في العدان قطعة 7، رابط حجز جوازات مبارك الكبير تتم عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، حيث يتم الحجز من خلال خطوات بسيطة، يهدف نظام المراجعة بعد حجز موعد إلى منع حدوث تكدس داخل المقرات الحكومية، وذلك للحفاظ على صحة الجميع سواء المراجعين أو الموظفين.

رابط حجز موعد مبارك الكبير

تبدأ خطوات الحجز بالتوجه إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية الإلكتروني على شبكة الإنترنت، واختيار منصة المواعيد من القائمة الرئيسية، ثم اختيار مركز خدمة المواطن، رابط حجز موعد جوازات مبارك الكبير هو:

moi.gov.kw

يطلب منك نظام الحجز الرقم المدني، وتحديد الصفة مواطن أو مقيم، ثم اختيار المحافظة ومركز الخدمة المطلوب، وإدخال البيانات المطلوبة.