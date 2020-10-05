حجز موعد جوازات مبارك الكبير- أخذ باركود مراجعة مركز خدمة المواطن العدان

نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات حجز موعد مركز خدمة المواطن العدان المتواجد في قطعة 7 محافظة مبارك الكبير في الكويت، ونقدم رابط حجز موعد جوازات مبارك الكبير لكل الراغبين في مراجعة جوازات المحافظة خلال الفترة الحالية، هذا ويمكن إنهاء كافة معاملات جوازات مبارك الكبير من خلال مركز خدمة العدان لكل المواطنين والمقيمين في الدولة، حيث يتوجب مراجعة المركز حجز موعد إلكتروني عبر منصة وزارة الداخلية.

حجز موعد جوازات مبارك الكبير مركز خدمة العدان

يُقدم مركز خدمة المواطن العدان في محافظة مبارك الكبير الكثير من الخدمات، حيث يقدم المركز خدمات إدارة وثائق السفر والجنسية، ومنها معاملات الجوازات المتنوعة، كما يتمكن من حجز موعد مع جوازات مبارك الكبير على الحصول على خدمات إدارة شؤون الإقامة، كما يُقدم مركز العدان خدمات المرور.

شاهد أيضًا: رابط حجز موعد جوازات الفروانية

هو وقد ساعد نظام حجز المواعيد في تنظيم العمل داخل مركز خدمة العدان، ومنع حدوث أي زحام داخل إدارات المركز المتنوعة، ويساهم نظام الحجز في الحفاظ على صحة الجميع.

خطوات حجز موعد جوازات مبارك الكبير

الذهاب إلى منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية.

أولى خطوات حجز موعد جوازات مبارك الكبير التوجه إلى موقع وزارة الداخلية وهو moi.gov.kw

تختار “منصة المواعيد” وهي متواجدة في القائمة الرئيسية للموقع.

تختار “مركز خدمة المواطن”.

شاهد أيضًا: رابط حجز موعد جوازات حولي

تضع الرقم المدني وتحدد صفة المراجع.

الخطوة التالية في خطوات حجز مركز خدمة العدان تحديد المعاملة.

اختيار “محافظة مبارك الكبير”، اختيار مركز خدمة العدان.

وضع البيانات المطلوبة.

تحديد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد جوازات مبارك الكبير

بخصوص أوقات عمل مركز خدمة المواطن العدان فالمركز يعمل فترة صباحية فقط، ودوام مركز العدان من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1.30 بعد الظهر، رابط حجز موعد جوازات مبارك الكبير هو:

moi.gov.kw

يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز على هاتفك وبصورة باركود المراجعة، حيث تقدم البيانات والباركود لموظفي الاستقبال في تاريخ وموعد مراجعة جوازات مبارك الكبير.