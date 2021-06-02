حجز موعد خدمة المواطن الصديق.. مواعيد عمل المركز 2021

تُطبق مراكز خدمة المواطن في الكويت نظام حجز المواعيد منذ منتصف العام الماضي والنظام مستمر خلال الفترة القادمة، حيث لن يتم استقبال أي مراجع في مركز خدمة الصديق وفي كل المراكز بلكويت دون حجز موعد مسبق من منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية، ومركز خدمة المواطن الصديق من أهم المصالح الحكومية في محافظة حولي وفي الكويت، حيث يُقدم المركز الكثير من الخدمات الهامة والضرورية للمواطنين والوافدين.

مواعيد عمل مركز خدمة المواطن الصديق 2021

يمتاز مركز خدمة الموطن فرع الصديق بمحافظة حولي عن باقي المراكز أن له فترتين دوام صباحية ومسائية، لذلك يلقى مركز خدمة الصديق كثافة كبيرة من المراجعين، دوام مركز خدمة المواطن الصديق الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1.30 ظهرًا، الفترة المسائية من الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء، لا يعمل المركز خلال عطلة نهاية الاسبوع.

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هذا وقد حقق نظام حجز المواعيد في الكويت نجاح كبير في منع حدوث أي تكدس من الجمهور والمتعاملين دخل الدوائر الحكومية وخاصة مركز خدمة المواطن، مما ساهم في الحفاظ على سلامة الجميع من المراجعين والموظفين.

خطوات حجز موعد خدمة المواطن الصديق

أول خطوة تذهب إلى منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية.

رابط حجز موعد خدمة المواطن الصديق هو moi.gov.kw

تختار من القائمة الرئيسية للموقع “منصة المواعيد”.

تظهر لك القائمة المنسدلة تختار منها إدارات مراكز خدمة المواطن.

تضع الرقم المدني في الخانة المخصصة.

احداثيات مركز خدمة المواطن الصديق محافظة حولي

بعد ذلك تحدد صفة صاحب المعاملة مواطن أم مقيم.

بعد ذلك تختار المحافظة “محافظة حولي”.

بعد ذلك تختار “مركز خدمة الصديق”.

تختار نوع المعاملة.

تضع البيانات المطلوبة.

تقوم بتحديد يوم وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد خدمة المواطن الصديق

كم ذكرنا يلقى مركز خدمة المواطن بالصديق إقبال كبير لأنه يعمل لفترتين صباحية ومسائية، مما يناسب مواعيد الكثيرين، هذا ويرسل لك نظام مواعيد وزارة الداخلية رسالة تأكيد الحجز، تحتوي تلك الرسالة على بيانات الحجز وباركود المراجعة، رابط حجز موعد مركز خدمة الصديق هو:

moi.gov.kw

عليك أن تحتفظ بصورة باركود الحجز على هاتفك النقال، حيث يطلب منك موظف الاستقبال باركود الحجز عند قيامك بمراجعة مركز الخدمة في اليوم والتاريخ المحددين.