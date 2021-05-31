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حجز موعد خدمة المواطن بيان.. مواعيد الدوام 2021

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مركز خدمة المواطن بيان حجز موعد مركز خدمة المواطن بيان

طبقت وزارة الداخلية الكويتية نظام حجز المواعيد على كل مراكز خدمة المواطن المنتشرة في كل مناطق ومحافظات الدولة، حيث لن يتم استقبال أي مُراجع بدون حجز موعد مُسبق وتقديم باركود مراجعة مكتب الخدمة،ومكتب خدمة المواطن في بيان وحد من أهم مراكز الخدمة في محافظة حولي وعلى مستوى الكويت، ويتواجد بالقرب من مكتب خدمة المواطن بيان عدة مؤسسات هامة ومنها بنك الكويت الوطني ومركز بيان الصحي وجمعية بيان التعاونية.

1 دوام خدمة المواطن بيان 2021
2 خطوات حجز موعد خدمة المواطن بيان
3 رابط حجز موعد خدمة المواطن بيان

دوام خدمة المواطن بيان 2021

يُقدم مركز خدمة بيان الكثير من الخدمات الهامة للمواطنين في مكان واحد مثله مثل باقي مراكز الخدمة المنتشرة في كل محافظات الكويت، وتقدم مركز الخدمة معاملات: المرور، ووثائق السفر والجنسية، ومعاملات شؤون الإقامة، مواعيد دوام مركز خدمة المواطني بيان 2021: من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة 1.30 بعد الظهر.

خطوات حجز موعد خدمة المواطن بيان

  • تُقدم خدمة مواعيد مراكز خدمة المواطن وزارة الداخلية الكويتية عبر موقعها ومنصتها للمواعيد.
  • رابط حجز موعد خدمة المواطن بيان هو من هنا
  • تختار من القائمة الرئيسية للموقع منصة حجز المواعيد
  • من القائمة المنسدلة تختار مركز خدمة المواطن.
  • احدائيات مركز خدمة المواطن بيان
  • تضع الرقم المدني في الخانة المخصصة.
  • الخطوة الثانية تحديد الصفة مواطن أم مقيم.
  • تختار المحافظة “حولي”، ثم تختار مكتب خدمة المواطن بيان.
  • تقوم باختيار نوع المعاملة المطلوبة.
  • تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

رابط حجز موعد خدمة المواطن بيان

بعد إتمامك لكل خطوات الحجز، يُرسل لك نظام حجز مواعيد وزارة الداخلية رسالة تأكيد الحجز، تحتوي تلك الرسالة على كل بيانات الحجز بالتفصيل، والموعد والتاريخ الخاص بالمراجعة، كما تحتوي على باركود المراجعة، ربط حجز موعد خدمة الموطن بيان هو:
moi.gov.kw
عليك أن تحتفظ بصورة الباركود على هاتفك الجوال، حتى تقوم بتقديمه إلى موظف الاستقبال في التاريخ والموعد المحددين للمراجعة مع مركز بيان، كما يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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