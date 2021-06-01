حجز موعد خدمة المواطن صبحان.. أوقات عمل المركز 2021

مركز خدمة المواطن في صبحان بمحافظة مبارك الكبير واحد من أهم مراكز الخدمة في مركز الكويت حيث يقدم خدمات هامة ومتميزة للجميع في الدولة، والحصول على باركود مراجعة مركز خدمة صبحت يتم عبر منصة الموعيد الخاصة بوزارة الداخلية الكويتية، حيث قررت وزارة الداخلية أنها لن تستقبل أي مراجع في دوائرها وفروعها وإداراتها بدون حجز موعد إلكتروني مُسبق، وتستمر الوزارة في تطبيق حجز المواعيد خلال العام الجاري 2021 للحفاظ على سلامة الجميع من المراجعين والكادر الإداري.

أوقات عمل خدمة المواطن صبحان 2021

يُقدم مركز خدمة المواطن في صبحان الكثير من المعاملات الحكومية مثله مثل باقي مراكز الخدمة في كل مناطق الكويت، ومن تلك الخدمات: معاملات المرور، معاملات إدارة وثائق السفر والجنسية.

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معاملات شؤون الإقامة، معاملات المعلومات المدنية، أوقات عمل مركز خدمة المواطن فرع صبحان 2021 هي يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1.30 بعد الظهر، لا يعمل المركز خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويعمل المركز فترة صباحية فقط.

خطوات حجز موعد خدمة المواطن صبحان

أول خطوة للحجز لمراجعة المركز هو التوجه لمنصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية على الإنترنت.

رابط حجز موعد خدمة المواطن صبحان من هنا .

. تختار من القائمة الرئيسية منصة المواعيد.

من القائمة المنسدلة تختار إدارة مراكز الخدمة.

احداثيات مركز خدمة المواطن صبحان

تقوم بإدخال الرقم المدني.

تحديد صفة صاحب المعاملة مواطن أم مقيم.

تختار محافظة مبارك الكبير.

تختار “مركز خدمة المواطن صبحان”.

تقوم بتحديد المعاملة المطلوبة وإدخال البيانات المطلوبة.

تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة.

رابط حجز موعد خدمة المواطن صبحان الكويت

بعد تقديمك طلب الحجز بنجاح، يرسل لك نظام مواعيد وزارة الداخلية رسالة تأكيد الحجز، تحتوي تلك الرسالة على كل بيانات الحجز وموعد وتاريخ المعاملة كما قمت بتحديدهما في خطوات الحجز، وتحتوي الرسالة على باركود المراجعة، رابط حجز موعد خدمة المواطن صبحان هو:

moi.gov.kw

عند مراجعة مركز الخدمة في التاريخ والموعد المحددين سلفا، تقوم بتقديم صورة باركود الحجز لموظفي الاستقبال، حيث يجب أن تحتفظ بصورة الباركود على هاتفك النقال.